Eduardo Vargas recibe duras críticas de exseleccionados de Chile tras fallido penal a lo Panenka

Ni el honor pudo salvar Eduardo Vargas en el Perú vs Chile, por el pase a la final de la Copa América 2019. El goleador sureño pidió el balón luego de que Wilmar Roldán cobrara, gracias al VAR, un penal por falta de Abram contra Aránguiz, pero quiso cancherear e hizo menos honrosa la derrota del bicampeón de América.

Eduardo Vargas remató su penal a lo Panenka, pero Pedro Gallese adivinó sus intenciones y le negó la posibilidad de anotar el 3-1. El "11" de Chile quedó destrozado tras su fallo tal como lo demuestra una foto suya agachado cuando sonó el pitazo final.

Ahora bien, las críticas no tardaron en llegar. Desde hinchas, periodistas y hasta históricos de la selección chilena realizaron durísimas críticas contra Eduardo Vargas, uno de los máximo goleadores de la Copa América 2019 con dos tantos.

"Lo que hizo me parece feo, horrible. Independientemente de que sea el último minuto, fue muy irresponsable de su parte. No me gustó la forma, más allá de que el partido estaba definido. No hay justificación para lo que hizo. Patear de esa manera, no. Ni se esforzó por poner la pelota más esquinada. El gol, independiente del resultado, hay que anotarlo", afirmó Jorge Aravena, extécnico de Comerciantes Unidos en el 2017.

Marcelo Vega, por su parte, aprovechó su labor como comentarista del canal CDF para criticar a Eduardo Vargas y considerar como "una falta de respeto" su particular lanzamiento desde el punto de penal.

"Eso no se hace, lo del penal. Muchos chilenos estábamos viendo eso, ante un archirrival y faltar el respeto… No puedes tomar esto a la chacota, era fuerte como con Colombia. Es falta de respeto a Perú, a nosotros, a todos", indicó el exvolante de Cienciano en el 2003.

Uno de los más críticos con Eduardo Vargas fue Sergio Navarro, capitán de la selección chilena que logró el tercer lugar en el Mundial 1962 y que afirmó que no existe punto de comparación con Alexis Sánchez. "No se genera jugadas. Lo que quiso demostrar fue ‘aquí estoy yo’ y demostró verdaderamente quién es”, tiró.

"Lo que hizo fue vergonzoso. Mostró que no tiene corazón, que no tiene espíritu ni garra. Estábamos todos picados y era para patearlo en forma seria, al menos para disminuir la vergüenza. Demostró que le importa un carajo la Selección, que no tiene sangre. Es una vergüenza lo que hizo. No debería patear nunca más un penal. Por vergüenza, uno le pone espíritu, garra, aunque sea para marcar el descuento", sentenció Navarro.

EL DATO:

Eduardo Vargas fue el máximo goleador de la Copa América 2015 y Centenario. En la actual lleva 2 y podrá aumentar su cuenta goleadora el próximo sábado ante Argentina.