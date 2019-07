Chilenos insultan a la esposa de Claudio Bravo en redes sociales: "Es culpa tuya"

Chile está dividido luego de quedar fuera de la final de la Copa América 2019 a manos de Perú. La expectativa por clasificar a su tercera definición consecutiva era muy grande, por eso los radicales y mal llamados hinchas la emprendieron contra los jugadores de La Roja.

El arquero Gabriel Arias tuvo que cerrar sus redes sociales por los feroces ataques cibernéticos, el goleador Eduardo Vargas también recibió ácidos comentarios, inclusive hasta de los referentes históricos de la selección de Chile, por fallar el penal ante Pedro Gallese.

En Instagram, los fanáticos atacaron a Carla Pardo, esposa de Claudio Bravo y la responsabilizaron por por la ausencia del golero del Manchester City: “Es culpa tuya”, fue uno de los mensajes que le dejaron a Carla en una imagen que subió de sus vacaciones.

Cabe señalar que la esposa de Bravo generó mucha polémica tras la eliminación temprana de Chile en el Mundial Rusia 2018. En aquella oportunidad acusó en redes sociales a los futbolistas de La Roja de tener poco profesionalismo, un hecho que rompió la unidad del grupo.

“El problema está, es evidente que hay un tema con Claudio. Lo que falta es conversarlo. Si Claudio viene tiene que hablar dentro del camarín, de frente, como hombre, por el bien de todos”, declaró el capitán Gary Medel antes de la Copa América buscando descomprimir al plantel.

“No tengo que pedir perdón, no tengo que darle explicaciones a nadie. Yo soy una persona adulta, yo sé cómo funciona esto, yo no tengo ningún problema con nadie”, respondió enérgicamente Bravo.

La interna de la Selección Chilena considera que Claudio Bravo les hace mucha falta, pero primero debe darse un acercamiento con el plantel para aclarar las versiones y malentendidos provocados por el comentario de su esposa. De momento, esta situación es imposible.