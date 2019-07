Cristian Benavente: "Perú tiene muchas opciones de ganar la Copa América"

La selección peruana está haciendo historia en la Copa América y este domingo podría coronarse campeón continental si logra imponerse al país anfitrión, Brasil, algo que Cristian Benavente ve con muchas posibilidades de darse.

El actual jugador del Pyramids FC se refirió sobre la final en diálogo para el diario español Marca.

"Por supuesto que la selección peruana tiene muchas opciones de ganar la final de la Copa América, aún siendo ellos los favoritos. El hecho de haber sido goleados en la primera hace que aprendamos de los errores. Ya derrotamos a Chile y Uruguay, ¿por qué no ahora a Brasil?", aseveró.

Por otro lado, el 'Chaval' reconoció sentirse apenado por no formar parte de la 'Bicolor' en el torneo más antiguo del mundo a nivel de selecciones, aunque no baja los brazos y asegura que trabajará el doble para regresar.

"Claro que me da pena no estar con la selección peruana ahora porque he estado con ellos hace poco. Sin embargo, mi idea es volver pronto. Estoy en Egipto y quiero dar aquí el nivel de selección. Mientras tanto, toca disfrutarla por la televisión", sentenció.

EL DATO

Cristian Benavente ha jugado 18 partidos con la selección peruana y anotado cuatro goles.