Ecuador decide mantener en el cargo al "Bolillo" Gómez a pesar del fracaso en la Copa América

El directivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Manzur, rechazó las versiones que señalaban un posible cambio de entrenador en la selección nacional luego del fracaso en la Copa América 2019.

“Tenemos técnico en la selección, no hay conversaciones absolutamente con nadie. Si le preguntan a todos los miembros de la FEF les van a decir que no ha habido contacto con nadie, con esto queda claro que todo lo que se está diciendo de otros técnicos son solo rumores", señaló Manzur.

"La conversación que sostendremos con el técnico Gómez es indispensable, creo que hemos ido quemando las etapas que hay que ir quemando, conocer su informe y sobre esa base ir tomando decisiones", agregó.

El dirigente ecuatoriano sostuvo que "una mala decisión ahora puede acarrear consecuencias terribles en lo económico, pero los ecuatorianos deben tener claro que las decisiones que se vayan a tomar están siendo sumamente analizadas y serán tomadas con responsabilidad".

En ese sentido, Manzur descartó a Jorge Sampaoli como futuro entrenador del combinado norteño. En las últimas horas, diversos medios ecuatorianos informaron que el "Hombrecito" podría asumir en reemplazo del "Bolillo".

"Que yo sepa no ha habido ningún contacto con Jorge (Sampaoli), somos varios miembros de la Ecuatoriana, pero hasta donde yo sé, y hasta donde he conversado con el presidente no hemos realizado ningún contacto con Jorge Sampaoli, a quien admiro como técnico, tengo amistad con él, pero tenemos técnico en la selección", manifestó.