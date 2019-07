El 'Pollo' Vignolo alienta a la 'Bicolor': "Dios quiera que gritemos Perú campeón"

Perú vs Brasil | El periodista de Fox Sports, Sebastián Vignolo, reveló su anhelo de que la Selección Peruana alce el título durante la final de Copa América 2019, en la que se enfrentará a Brasil en el estadio Maracaná. Mira las palabras del conductor a continuación.



El Perú vs Brasil está concitando el interés de todos y Vignolo aprovechó el programa "90 Minutos de Fútbol" para referirse al presunto favoritismo que existe hacia Brasil por parte del arbitraje.

"Ustedes creen de verdad, después de lo que vieron en el Brasil vs. Argentina, ustedes creen que van a perder una final en el Maracaná contra Perú, con Bolsonaro (presidente de Brasil) en la cancha. No va a pasar", aseguró.



En esa línea, indicó que ve "difícil" que Perú logre alzar el título por el arbitraje. Sin embargo, dio a conocer su deseo de que el equipo dirigido por Ricardo Gareca pueda conseguir su tercer campeonato de Copa América.



"Yo lo que creo es que Perú no tiene chances, por más que Perú sea un equipazo y me encanta. Ojalá, Dios quiera, que gritemos Perú campeón", agregó.

Finalmente, también se refirió al apoyo que hubo de la hinchada 'Albicelestes' a lo largo de la Copa América 2019.

"Llenamos la cancha. Argentina llenó las cancha. Rompió la de Porto Alegre. Regalen las entradas. Lo que hicieron los argentinos en esta Copa América. Hubo partidos de esta Copa con 15 personas. Una vergüenza", sentenció.

Perú vs Brasil horarios de la gran final Copa América 2019

Perú: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 5.00 p.m.

Brasil: 6.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

El Salvador: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 4.00 p.m.

República Dominicana: 4.00 p.m.

Panamá: 4.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 9.00 p.m.

Holanda: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.