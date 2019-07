Argentina vs Chile EN VIVO ONLINE: por el bronce en la Copa América 2019

Argentina vs Chile EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO vía América TV / DirecTV Sports por el bronce en la Copa América Brasil 2019 | Las últimas dos definiciones (2015 y 2016) habían tenido a Argentina y Chile como grandes protagonistas; sin embargo su rivalidad por la corona ahora pasó a ser por la medalla de bronce.

La “Albiceleste” sucumbió (2-0) ante la anfitriona Brasil en un polémico partido, mientras que “La Roja” cayó goleada (3-0) a manos de Perú. Los dos están heridos en su orgullo al perder sus respectivos clásicos y buscarán redimirse ante su afición.

En el tú a tú (29 partidos jugados en Copa) los “gauchos” tienen una clara superiordad con 20 triunfos en su haber, pero la historia reciente indica que los “mapochos” se impusieron en las dos finales, por lo que Lionel Messi y compañía buscarán -dentro de todo- su revancha personal.

Y, pese a que Arturo Vidal le restó importancia al indicar que jugarán solamente “por cumplir”, en disputa no solo estará la oportunidad de entrar en el podio continental, sino también un jugoso premio monetario.

El que termine como tercero en el torneo percibirá US$ 8 millones, mientras que el perdedor recibirá US$ 7 millones. Es decir, habrá un millón de dólares en juego.

Argentina vs Chile | Horarios y canales del partido

Perú 2:00 pm. | América TV, DirecTV Sports

México 2:00 pm. | Sky HD

Ecuador 2:00 pm. | DirecTV Sports, Canal del fútbol, Teleamazonas

Colombia 2:00 pm. | DirecTV Sports, Caracol

Bolivia 3:00 pm. | Tigo Sports Bolivia, Bolivia TV

Paraguay 3:00 pm. | Tigo Sports Paraguay, RPC

Venezuela 3:00 pm. | DirecTV Sports, TVes, Venevisión

Brasil 4:00 pm. | SporTV, Globo

Argentina 4:00 pm. | DirecTV Sports, TV Pública, TyC Sports

Chile 4:00 pm. | DirecTV Sports, TVN, CDF, Canal 13

Uruguay 4:00 pm. | DirecTV Sports, Vera+, TCC

España 9:00 pm. | tvG2, DAZN Spain

Argentina vs Chile | Alineaciones probables

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso (o Ángel Di María); Lionel Messi, Paulo Dybala y Sergio Agüero.



Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel (o Gonzalo Jara), Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Arturo Vidal (o Pablo Hernández), Erick Pulgar, Charles Aránguiz; José Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO el Argentina vs Chile por el tercer lugar de la Copa América?

En Internet el duelo entre Argentina vs Chile, Líbero.pe realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.