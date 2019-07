Copa América: ¿Cuántos peruanos alentarán este domingo en el Maracaná?

La fiebre que despierta el hecho de que la Selección Peruana se encuentre a un paso de la gloria continental sigue quebrando esquemas. Miles de hinchas rompieron el “chanchito” y ya se encuentran en Río de Janeiro para presencia la final de la Copa.

Incluso, pensando en el hincha, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se puso la camiseta y facilitó la travesía de los fanáticos al poner a la venta paquetes para viajar a Río y presenciar la final en el Maracaná, con un único costo de US$ 3 mil.

Pero no es la única opción que usan los hinchas blanquirrojos, pues muchos ya comenzaron a vender objetos y sacar créditos para no perderse el duelo más importante de la Bicolor en cuatro décadas. Se espera la presencia de 10 mil hinchas alentando a los once guerreros incas. ¡A ganar!

EL DATO:

La temperatura de este domingo en Río de Janeiro oscilará entre los 20° y 22°. El clima será templado a la hora del compromiso (3:00 p.m.).

ALGO MÁS:

La autoridades locales acordaron redoblar los elementos de seguridad en las inmediaciones del Maracaná ante cualquier eventualidad.