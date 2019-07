FPF expresó su malestar por designación de árbitro chileno

En el fútbol, como en todo aspecto de la vida, es importante ir un paso por delante a todo y mantenerse a la defensiva ante cualquier acto medio turbio, como la designación del chileno Roberto Tobar, el árbitro de la final de mañana.

La FPF es cautelosa y se anticipó a la jugada mandando una advertencia formal a la Conmebol, responsabilizando al ente rector del fútbol de la región de producirse alguna eventualidad desfavorable.

La selección —y todo el continente— espera que la final de la Copa América no sea manchada por un árbitro que en su país estuvo involucrado en actos de corrupción en el 2012. ¡Que la pelota no se manche!

En el 2012, Tobar fue castigado por integrar un club de póker, en el que se designaban árbitros a dedo en la liga chilena y en 2016 invitó a pelear a jugadores en un partido entre The Strongest y Sao Paulo.

Ante un posible interés para que Brasil salga campeón, algunos conocidos se manifestaron.

“Por más que Perú sea un equipazo y me encante, no tiene chances, no van a dejar que Brasil pierda en el Maracaná. Dios quiera que gritemos Perú campeón”, señaló el “Pollo” Vignolo.

“Ricardo Gareca debería fijarse que el VAR funcione al 100% en la final. Hay que estar prevenidos de todo”, comentó Óscar Ruggeri.