Argentina vs. Chile [EN VIVO] por el tercer lugar de la Copa América vía DirecTV Sports

Argentina vs. Chile EN VIVO ONLINE | equipos se enfrentarán para definir al tercer lugar de la Copa América 2019. El encuentro se vivirá en el estadio Mineirao de Belo Horizonte este sábado desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido vía América Televisión y DirecTV Sports. Sin embargo, Líbero.pe te traerá también el minuto a minuto del partido, con todas las incidencias, faltas, tarjetas amarillas y todo lo que necesites saber sobre el partidazo entre ambas selecciones.

Este será un ‘partidazo’ por donde se lo vea, pues Argentina llega a Belo Horizonte con la moral muy baja, luego de tener una participación no tan buena en la Copa América 2019, más aún en su último encuentro en donde cayó ante el anfitrión del torneo: Brasil; con quienes cayeron con dos goles a cero en los pies de Gabriel Jesús a los 19 minutos y Roberto Firmino a los 71 del cotejo.

Por su parte, Chile llega herido en el ego, pues la Selección Peruana le quitó el sueño de llegar a la final de la copa tras concretar una contundente goleada de 3 goles a 0, esto por parte de Edison Flores, Yoshimar Yotún y Paolo Guerrero, quien sobre el final del cotejo no quiso irse sin sumar un gol en el Arena do Gremio y se hizo del tercero para sellar la victoria y pase a la final de dicha copa tras 44 años de agonía.

⚽ Última práctica de #LaRoja antes de enfrentar a @Argentina

💪 La motivación está a tope por el objetivo del tercer lugar#VamosChile #CopaAmerica



Más Fotos ➡️ https://t.co/JEPdgn1YwN

📸 Carlos Parra/Comunicaciones ANFP pic.twitter.com/BClCmlTD1v — Selección Chilena (@LaRoja) July 5, 2019

Este encuentro entre Argentina vs. Chile será clave para poder observar hasta qué punto puede competir cada selección, pues por el honor, ambas son capaces de entregar alma, corazón y vida. Por el lado de Chile, se espera que pueda hacer respetar las dos veces consecutivas victorias en Copas América.

Sin embargo, la Argentina de Lionel Messi entrará al campo para dar todo y poder darle una alegría a los miles de hinchas que al inicio del torneo apostaron por su selección y quienes hasta hoy siguen apoyando. Messi intentará reivindicar su juego y concentrarse en el partido junto a los diez hombres que tiene detrás dentro del campo de juego. Sin duda alguna será un encuentro de infarto y no apto para cardiacos.

#SelecciónMayor El equipo albiceleste 🇦🇷 realizó su último entrenamiento en #Brasil de cara al partido ante @LaRoja. pic.twitter.com/gib5SnfZUz — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 5, 2019

Argentina vs. Chile | Posibles alineaciones

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso (o Ángel Di María); Lionel Messi, Paulo Dybala y Sergio Agüero.

Entrenador: Lionel Scaloni

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel (o Gonzalo Jara), Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Arturo Vidal (o Pablo Hernández), Erick Pulgar, Charles Aránguiz; José Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

Entrenador: Reinaldo Rueda

Argentina vs. Chile | Horarios en el mundo

Perú 2:00 pm.

México 2:00 pm.

Ecuador 2:00 pm.

Colombia 2:00 pm.

Bolivia 3:00 pm.

Paraguay 3:00 pm.

Venezuela 3:00 pm.

Brasil 4:00 pm.

Argentina 4:00 pm.

Chile 4:00 pm.

Uruguay 4:00 pm.

España 9:00 pm.

Argentina vs. Chile | Canales en el mundo

Argentina: DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia

Brasil: GloboEsporte.com, Globo, SporTV, SporTV Play

Canadá: TSN GO

Chile: Canal 13, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes, TVN, CDF HD

Colombia: DIRECTV Play Deportes, Caracol Play, Caracol TV, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Repretel En Vivo, Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador, Teleamazonas, Canal del Futbol

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: DAZN

Guatemala: Sky HD, TeleOnce Guatemala, Chapin TV

Italia :DAZN

Japón: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá: Sky HD, TVMax 9, RPC Canal 4

Paraguay: Tigo Sports Paraguay, RPC

Perú: América TV, América TVGO, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España: DAZN Spain

Estados Unidos: Globo TV Internacional, ESPN+, NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo

Uruguay: TCC, vera+, DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, TVes, Venevision, DIRECTV Sports Venezuela

Argentina vs. Chile | Terna arbitral