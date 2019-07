Gareca y su fulminante mensaje sobre el VAR en la final ante Brasil

Este sábado, Ricardo Gareca atendió a los medios en la conferencia de prensa y abarcó de diversos temas, entre ellos el uso del VAR (videoarbitraje) en la final de la Copa América Brasil 2019.

Para el 'Tigre', la tecnología puede influir en el desarrollo del partido, pero no es determinante. La 'bicolor' se enfocará en hacer su trabajo y, por ende, no preocuparse por temas externos.

"No me preocupa nada, tampoco el arbitraje. Preocupación específicamente para esta final, no. Siempre los árbitros estuvieron expuestos. Todos estamos expuestos"

"Tendrá que verse en un futuro o inmediato quien toma las decisiones finales y ver quién las toma. Hoy todo está hermético. Me parece que eso deben de revisar, pero preocupación por algo que pueda pasar no. Estamos enfocados en el partido"

Como se sabe, el VAR ha estado presente en los duelos contra Venezuela y Uruguay. En el primero mencionado, la tecnología anuló dos goles de Perú en clara posición adelantada.

Lo mismo ocurrió en el choque contra 'La Celeste', pero esta vez fue al revés (a nuestro favor). Invalidaron los tantos a Giorgian De Arrascaeta, Edinson Cavani y Luis Suárez.

EL DATO:

Perú suma dos Copas América en toda su historia.