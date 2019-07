Ministra de Educación respondió si este lunes habrá clases si la bicolor gana la Copa América

Este domingo la Selección Peruana disputará el duelo más importante en los últimos 44 años, la bicolor enfrentará a Brasil por la final de la Copa América en el mítico Estadio Maracaná.

En el Perú se vive una fiesta, todos sueñan con ver a su selección en la cúspide de América, celebrar con orgullo un título que nos fue esquivo por más de cuatro décadas.

Ante tanta algarabía, la ministra de Educación, Flor Pablo, aseguró que las clases escolares se darán con normalidad este lunes 8 de julio, pase lo que pase en la final de la Copa América, así la bicolor conquistó su tercer campeonato continental.

"Va a ganar, no voy a poner el número de goles, pero estoy segurísima que va a ganar. Vayamos con fuerza a alentar nuestra selección con toda confianza, nuestros muchachos nos han demostrado que pueden y representan el ánimo de nuestro país", señaló la ministra en una entrevista por RPP.

Por otra parte, en varios lugares del Perú se viene planificando diversas actividades para vivir este encuentro, tan importante en la historia del balompié nacional.

Qué canales transmitirán partidos Copa América 2019 Perú vs Brasil hora peruana

