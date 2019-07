Perú vs Brasil EN VIVO por el título de la Copa América 2019 [GUIA DE RADIOS]

América TV GO y Caracol TV EN VIVO Perú vs Brasil | Las referidas selecciones se miden este domingo 7 de junio por la gran final de la Copa América 2019. El cotejo está pactado para las 3 de la tarde (hora peruana) en el Estadio Maracaná, el cual, será transmitido ONLINE vía DirecTV. Podrás seguir las incidencias del partido de hoy, las mejores jugadas y el minuto a minuto en Líbero.

La selección peruana saldrá a buscar la gloria una vez más: pretende sumar su tercera estrella en la Copa América. Los dirigidos por Ricardo Gareca tendrán la posibilidad de inmortalizarse: de vencer a la selección brasileña levantarán el título del certamen tras 44 años.

En aquel torneo, la 'Bicolor' tenía a Juan Carlos Oblitas, actual director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, como uno de sus principales baluartes junto a Teófilo Cubillas, Héctor Chumpitaz, José Velásquez y Hugo Sotil, quien anotó el gol de la victoria ante Colombia.

Esperamos 44 años para volver a jugar una final de @CopaAmerica y no hay mejor manera de afrontarla que todos juntos. ¡Unidos por la gloria! 🏆⚽#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/dRsN4aOen2 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 7 de julio de 2019

Una nueva oportunidad se le presenta la 'Bicolor', tras caer vapuleados en fase de grupos. En aquel entonces, Carlos Zambrano, no fue parte del partido debido a una lesión muscular. El 'León' es titular indiscutible en el esquema de Ricardo Gareca y saldrá a defender la zaga junto a Luis Abram.

Por su parte, los pupilos de Tité vienen con la moral al tope luego de eliminar a Argentina en semifinales. La 'Canarinha' sufriría la sensible baja de Marquinhos, quien salió sentido en el duelo ante los 'ches. De no recuperarse, Miranda será el encargado de reemplazarlo.

Otra de las dudas es si Everton continuará como extremo por la banda izquierda. El futbolista de Gremio inició con muy buena proyección, pero su nivel ha ido decayendo poco a poco: David Neres - futbolista del Ajax - asoma como alternativa.

Alisson, guardameta de Brasil, continuará con su labor de mantener intacta su valla invicta: hace tres meses que la 'Pentacampeona del Mundo' no recibe un tanto.

#SeleçãoBrasileira chegou no Rio de Janeiro e recebeu muito carinho da torcida. Amanhã é dia de decisão da Copa América!



🇧🇷 x 🇵🇪 - 07/07 - 17h | #JogaBola



Fotos: @lucasfigfoto / CBF pic.twitter.com/yhx5E5Xnlb — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 7 de julio de 2019

¿Quién es el arbitro del Perú vs Brasil en partido de hoy Copa América Semifinal 2019?

El Perú vs Brasil EN VIVO ONLINE vía AMÉRICA TV GO contará con el arbitraje del chileno Roberto Tobar.

Horario del Partido Perú vs Brasil final Copa América

Nos separan muy pocas horas del crucial enfrentamiento entre Perú vs Brasil EN VIVO ONLINE vía América TV GO y DirecTV Sports. Aquí te dejamos los horarios de este encuentro para que no te pierdas ninguna incidencia.

Perú: 3:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washignton): 3:00 p.m..

Argentina: 5:00 p.m.

México: 3:00 p.m..

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

¿Dónde se juega la Final Copa América 2019 Perú vs Brasil?

La final de la Copa América 2019 se disputará este domingo 7 de julio en el mítico estadio Maracaná desde las 3:00 p.m. Brasil se medirá ante Perú por la gran final del certamen.

Perú vs Chile Alineaciones probables en Partidos hoy Copa América 2019

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores; Paolo Guerrero.

DT: Ricardo Gareca.

Brasil: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Philippe Coutinho, Everton, Gabriel Jesús y Roberto Firmino.

DT: Tité.

Quién juega hoy y programación partidos hoy Copa América 2019

Esta noche se enfrentarán Perú vs Brasil por la final de la Copa América 2019. Quien parte con ventaja es la 'Canarinha' por haber sido la selección con mayor regularidad en el torneo, pero la 'blanquirroja' saldrá a dar el golpe en el partido desarrollado en el mítico Estadio Maracaná.

Perú vs Chile pronósticos y apuestas partido final de Copa América 2019

Según las estimaciones de las casas de apuestas, la selección de Brasil parte como favorita para quedarse con el partido ante Perú.

Brasil: 1.28

Empate: 5.00

Perú: 12.00

Qué canales transmitirán partidos hoy Semifinal Copa América EN VIVO partido Perú vs Chile

Perú América TV GO, DirecTV Sports

Argentina DirecTV Sports, TV Pública

Brasil DirecTV y Sky Sports

Bolivia DirecTV Sports, Tigo Sports

Chile TVN EN VIVO, DirecTV Sports

Colombia DirecTV Sports

Ecuador DirecTV Sports

Uruguay DirecTV Sports

Paraguay Tigo Sports

México Televisa Deportes, TV Azteca, DirecTV

España DirecTV Sports

Estados Unidos DirecTV Sports

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO el Perú vs Brasil por la final de la Copa América 2019?

En Internet el duelo entre Perú vs Brasil por los cuartos de final de la Copa América 2019, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

América TV GO, Caracol TV y DirecTV Sports EN VIVO Partidos hoy Copa América 2019

América TV GO, TV Pública y DirecTV Sports EN VIVO transmitirán desde las 7:00 p.m. (hora peruana) el Perú vs Brasil. El partido se podrá ver en SD, HD y a través de América TV, Caracol TV y DirecTV Sports.