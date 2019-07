Lionel Messi explotó contra la Conmebol: "No tenemos que ser parte de esta corrupción"

La Copa América 2019 nos ha dejado a un Lionel Messi como nunca se ha visto antes. El "10" de Argentina ha ejercido como líder y capitán, y ha disparado contra la Conmebol cuando su selección ha sido víctima de injusticias como en el partido de hoy Argentina vs Chile.

Tras no acudir a la premiación de la Conmebol por el tercer puesto de la Copa América 2019, Lionel Messi apareció en zona mixta para lanzar durísimas declaraciones contra el ente rector del fútbol sudamericano.

"No fui por todo un poco. No tenemos que ser parte de esta corrupción, de esta falta de respeto durante toda la Copa. Nos vamos con la sensación de que estábamos para más. Hicimos los dos mejores partidos del campeonato, fuimos en crecimiento y no nos dejaron estar en la final. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute de fútbol, del show y arruinan todo esto", arremetió Messi.

En esa misma línea, Lionel Messi consideró que Brasil será campeón en 'su' Copa América. "No hay duda. Lamentablemente, esta Copa está armada para Brasil. Ojalá el VAR y los árbitros no tengan nada que ver y que Perú pueda competir porque tiene equipo para hacerlo, pero la veo difícil", disparó.

Sobre su expulsión, Messi lamentó la decisión de Rodrigo Díaz de Vivar. "Estoy tranquilo porque quedó visto lo que pasó. Con una amarilla se hubiera terminado para los dos. Son cosas que suelen pasar mucho en estos partidos de tensiones", afirmó.

Lionel Messi no se quedó corto y dejó caer que la decisión del árbitro paraguayo fue motivada por sus dichos contra la Conmebol. "Por lo que dije capaz que me pasó factura y (el juez) fue mandado", aseguró.

Más allá de la gresca con Gary Medel que derivó en la expulsión de ambos, Lionel Messi exculpó al defensa chileno. "Él es así, siempre va al límite", puntualizó.

EL DATO:

Lionel Messi anotó un gol y dio una asistencia con Argentina en la Copa América 2019.