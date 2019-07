Lionel Messi: "Ojalá Perú sí pueda competir porque tiene equipo para hacerlo" [VIDEO]

La Selección Argentina se quedó con el tercer puesto de la Copa América 2019 tras derrotar 2-1 a Chile en el encuentro que se vivió desde el Arena de Sao Paulo. El cuadro dirigido por Lionel Scaloni y a la cabeza de Lionel Messi, tuvieron un candente encuentro ante los chilenos, pues quedó para el recuerdo una gresca entre el astro argentino y Gary Medel, por lo que ambos fueron expulsados del campo.

Lionel Messi corría tras el balón que no pudo frustrar Gary Medel, cuando de pronto el esférico sale del campo y el chileno ‘pecha’ al argentino. Este último no sabe qué hacer, pues fue una reacción que claramente no esperó, y no respondió. Sin embargo, Medel seguí en su ‘salsa’, lo que ocasionó que el juez que impartió justicia en el evento, se acerque a ellos y les muestre -a ambos- la tarjeta roja, la misma que los hizo abandonar el ‘verde’.

Messi, visiblemente molesto por esta polémica acción, a la salida del estadio, en la zona mixta; dió unas candentes declaraciones sobre la directiva del evento. La ‘Pulga’ no se calló nada y hasta se animó a enviarle un mensaje a la Selección Peruana previo a su encuentro por la final de la Copa América ante Brasil.

Messi encendió los micrófonos de los periodistas al contar por qué no estuvo presente en la premiación del tercer lugar en la copa: "No fui porque no quiero ser parte de esta corrupción", dijo el 10 respondiendo la incógnita de miles de hinchas que esperaban su presencia en el podio central.

En otro momento, el argentino se animó a mandar un mensaje a la ‘blanquirroja’, quien se enfrentará ante ‘Scratch’ para disputar la final de la Copa América 2019. Al ser consultado sobre si creería que Brasil ganaría esta final Lionel Messi dijo: "No hay dudas. Creo que (esta Copa América) está armada para Brasil. Ojalá que los árbitros y el VAR no tengan nada que ver y que Perú pueda competir porque tiene equipo para hacerlo, pero lo veo difícil así", acotó.

Es así como uno de los futbolistas más importantes del mundo, muestra toda su artillería en contra de la organización de la Copa América 2019, pues afirmó que la Conmebol tiene muy claro a su favorito, y este no es nadie más que el dueño de casa: Brasil.



EL DATO

La Selección Peruana se enfrentará ante Brasil por la final de la Copa América 2019 este domingo desde las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Maracaná de Río de Janeiro.