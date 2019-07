Ex futbolista de Brasil le respondió a Paolo Guerrero quien pidió respeto para la selección [VIDEO]

El Brasil vs Perú se empieza a vivir fuera del campo. Todo inició cuando Paolo Guerrero exigió a la prensa brasileña que la selección nacional merece respeto. "Hay mucha gente que le está faltando el respecto a Perú, yo respeto mucho a Brasil, pero también respeto a mi país", dijo el capitán tras golear a Chile.

Sin embargo, Caio Ribeiro, el futbolista brasileño y actual comentarista de SporTV, decidió responderle a Paolo Guerrero con un claro mensaje. “Está demostrando ser un grupo diferente, pero dentro de la realidad de Perú”, dijo.

Pero eso no fue todo, el ex futbolista brasileño dejó en claro que nunca faltó el respeto a Perú pues solo estaba dando su opinión de o que será la final esperada entre Perú vs Brasil por la Copa América 2019 en el mítico Maracaná.

"Brasil viene muy fuerte para esta final, incluso en términos de lo que fue el partido contra Argentina. Cuando digo que Brasil es favorito, no es una falta de respeto a Perú, porque nadie llega a una final si no tiene mucho mérito", apuntó.

Para cerrar su opinión, Ribeiro se mostró confiado en la previa de este encuentro y señaló que todo apunta en que este se consagrarán campeones. "Si estamos enfocados y con buena cabeza, saldremos del Maracaná con el título"

¿Dónde, a qué hora y qué canales transmitirán la final de la Copa América 2019 entre Perú vs Brasil?

Perú vs Brasil se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO este domingo desde las 3:00 p.m. / hora peruana por el título de la Copa América 2019. Los canales que transmitirán el encuentro son SporTV, América TV GO, DirecTV Sports.