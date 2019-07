Jean Beausejour anunció su retiro de la selección chilena tras Copa América 2019

El adiós de un histórico. A sus 35 años, Jean Beausejour anunció su retiro de la selección chilena tras la derrota ante Argentina y se despidió como capitán y con la medalla del cuarto lugar de la Copa América 2019.

Los jugadores de Chile ya sabían la decisión de Jean Beausejour y aquello se notó cuando el lateral izquierdo se quedó con la cinta de capitán tras la expulsión de Gary Medel y que normalmente debía haber recaído en Arturo Vidal.

Aunque lo ideal hubiese sido una despedida con triunfo ante Argentina y la medalla de bronce de la Copa América 2019, Jean Beausejour puso por encima otros factores luego de disputar su partido 107 con 'La Roja'.

"Mi historia como jugador de la Selección acabó hoy día. Lo analicé conmigo mismo. Lo venía pensando hace un tiempo. Si bien hay un par de cosas que apuran esta decisión, mi aspiración siempre fue retirarme de la Selección a un nivel competitivo y creo que lo logro. Logro retirándome siendo titular o siendo una alternativa válida para el entrenador de turno", declaró 'Bose' a CDF.

En esa misma línea, el veterano lateral explicó los motivos que motivaron su retiro de la selección sureña. “Hay factores, como el presente en mi club que es Universidad de Chile, que hace que el próximo semestre necesite tener solo un foco de concentración. Para mí, sería muy difícil ausentarme de los amistosos y después volver a eliminatorias. Cuando uno tiene que hacer cosas, las tiene que hacer con el 100 por ciento de foco. Por eso uno toma este tipo de decisiones. Está claro que no tengo 20 años. Tengo contrato con la U hasta fines del 2020 y me proyecto hasta ahí. Después, uno irá viendo cómo termina”, afirmó.

"Cuando uno toma este tipo de decisiones, normalmente no se deja contenta a toda la gente. Lo importante es sentirse tranquilo con la decisión que se toma. Uno siempre piensa en el recambio. En general, yo creo mucho en no eternizarse en los puestos. Creo que es sana la alternancia. Esta Selección tiene varios jugadores que han estado mucho tiempo. Por un tema de edad, básicamente, lo mío tiene sentido. Hay reserva para pelear eliminatorias", abundó.

Jean Beausejour no quiso olvidarse de nadie en su anuncio de retiro de 'La Roja'. "Tengo solo palabras buenas para los muchachos. Uno en el fútbol, generalmente, busca la gloria o el respeto de los hinchas. El último tiempo, y hace muchos años, me he dado cuenta que una de las cosas más importante es el respeto de tus pares. Tener el respeto y cariño de tus pares me llena demasiado. En ese sentido, me voy tranquilo. Desde las diferencias que tengo muchas cosas con ellos, me voy queriéndolos y me siento querido. Eso es impagable", valoró.

Sobre Reinaldo Rueda, el lateral de la U de Chile destacó su lado humano. "Es un tipo que no se victimiza. No es llorón. En las malas, nunca sale a llorar. Esas cosas se van valorizando. Para mí, ha comandado un proceso que no ha estado exento de problemas de forma buenísima. Él asumió y ha buscado a su manera de tratar de solucionar las cosas", puntualizó.

Jean Beausejour le dice adiós a la selección chilena siendo una pieza clave de la 'Generación Dorada' y con un palmarés envidiable: bicampeón de la Copa América y el récord de ser el único chileno en anotar en dos Copas del Mundo.

EL DATO:

Jean Beausejour anotó 6 goles y repartió 16 asistencias en sus 107 partidos en la selección chilena.