[EN VIVO] Perú vs Brasil VER GRATIS por la Final Copa América 2019

¡Llegó el día esperado! HOY domingo EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se disputa la ansiada Final Copa América 2019 teniendo a Perú vs Brasil como los protagonistas. El encuentro lo podrás seguir EN DIRECTO vía las señales de DirecTV Sports (Latinoamérica), América TV GO (Perú), Canal 13 (Chile), Globo, SporTV (Brasil), TV Pública (Argentina). Además, Libero.pe te traerá todas las incidencias al instante directamente desde el país de la Samba.

El equipo de Ricardo Gareca, con el apoyo de los más de 30 millones de peruanos, saldrá a dar el batacazo, o mejor dicho el ‘maracanazo’. Además, el encuentro ante Brasil servirá para cobrarse la revancha de lo que pasó en la fase de grupos donde se cayó por 5-0. Esta será una oportunidad perfecta para revertir los números y hacer historia.

¿Cómo llegan Perú y Brasil? Por un lado, la Blanquirroja ha conseguido merecidos resultados que le ha permitido llegar a la final de la Copa América 2019. El único partido que fue superado en todas las líneas fue precisamente ante los anfitriones, de ahí les jugó de igual a igual, tal como pasó con Uruguay y el propio Chile. Es más, hasta Tité lo reconoció.

"Son dos equipos que llegaron a la final con calidad y grandes virtudes. Los dos merecían. Y mañana será campeón quien haga más por merecerlo", dijo el técnico de Brasil en conferencia de prensa en el Maracaná como parte de la antesala del duelo ante Perú.

El camino de Perú en la Copa América 2019

Venezuela 0 - Perú 0

Bolivia 1 - Perú 3 / (Martins Moreno; Guerrero, Farfán y Flores)

Perú 0 - Brasil 5 / (Casemiro, Firmino, Everton, Alves y Willian)

Uruguay 0 (4) - Perú 0 (5)

Chile 0 - Perú 3 / (Flores, Yotún y Guerrero)

¿Y Brasil? El equipo de Tité se sacó de camino a importantes selecciones, sin embargo, en el último partido de semifinales dejó una serie de dudas pues fue superado por Argentina, aunque finalmente por goles claves, o mejor dicho, eficacia, consiguió su pase a la final donde se medirá contra Perú.

"Vamos a colocar todo de nuestra parte para lograr nuestro objetivo conscientes de que tenemos que hacer un esfuerzo tremendo para conquistar el título... Aún no me lo imagino. No es nuestra preocupación. Quiero quedar marcado no por levantar el título y sí por conquistarlo. Ese es nuestro principal objetivo, pero conscientes de que tenemos que tener respeto por el rival y mucho cuidado en el partido", dijo Dani Alves en la previa del encuentro contra Perú.

El camino de Brasil en la Copa América 2019

Brasil 3 - Bolivia 0 / (Coutinho (2) y Everton)

Brasil 0 - Venezuela 0

Brasil 0(4) - Paraguay 0 (3) /

Brasil 2 - Argentina 0 / (Gabriel Jesús y Firmino)

A su vez, la escuadra brasileña, además, destacó lo hecho por Perú hasta conseguir llegar a la final. "Llegar a la semifinal es mérito totalmente de ellos. Cuando nosotros nos enfrentamos hicimos lo mejor y estoy seguro de que ellos están haciendo ahora lo mejor de su parte y están sorprendiendo a todos con su crecimiento", puntualizó el lateral Alex Sandro.

Perú vs Brasil EN VIVO Final Copa América 2019 | alineaciones

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores y Paolo Guerrero.

DT: R. Gareca.

Brasil: Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luís, Arthur, Casemiro, Philippe Coutinho, Gabriel Jesús, Roberto Firmino y Everton.

DT: Tite

¿A qué hora juega Perú vs Brasil EN VIVO partido hoy Final Copa América 2019?

Perú vs Brasil se enfrentan EN VIVO por la final de la Copa América 2019 desde las 3:00 p.m. / hora peruana y 5:00 p.m. / hora local.

¿Dónde se juega la Final Copa América 2019?

El histórico estadio Maracaná albergará la épica final de la Copa América 2019 que tiene a las selecciones de Perú y Brasil como finalistas. Sigue el partido EN VIVO ONLINE vía Libero.pe.

¿Quién es el arbitro del Perú vs Brasil partidos Final Copa América 2019?

Hace unos días, la Conmebol confirmó la desginación del árbitro chileno Roberto Tobar para dirigir la final de la Copa América 2019 entre Perú y Brasil.

Partidos hoy Copa América 2019: fecha, horario y canales

La final de la Copa América 2019 tendrá a Perú vs Brasil EN VIVO ONLINE será transmitido por DirecTV Sports (Latinoamérica), América TV (Perú), Canal 13 (Chile), Globo, SporTV (Brasil). Aquí te dejamos la hora exacta de caa país.

País Hora

Perú 3:00 p.m.

Brasil 5:00 p.m.

Argentina 5:00 p.m.

Colombia 3:00 p.m.

México 3:00 p.m.

Chile 4:00 p.m.

Uruguay 5:00 p.m.

España 10:00 p.m.