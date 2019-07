Conmebol publicó duro comunicado ante acusaciones de corrupción de Messi

Tras las duras declaraciones de Lionel Messi en la que los acusa de 'corruptos', el máximo ente sudamericano, Conmebol emitió un comunicado en el cual deja en claro que todas las selecciones han jugado en igual de condiciones sin favorecer a nadie.

"Es inaceptable que a raíz de incidentes propios de la competencia, donde participaron 12 selecciones, todas en igualdad de condiciones, se hayan lanzado acusaciones infundadas que faltan a la verdad y ponen en tela de juicio la integridad de a Copa América", reza una parte del comunicado que emitió la Conmebol mediante sus redes sociales.

Sobre las polémicas decisiones arbitrales que se dio en el Brasil vs Argentina, la Conmebol dijo."En el fútbol a veces se gana y a veces se pierde y un pilar fundamental del fair play es aceptar los resultados con lealtad y respeto. Lo mismo va para las decisiones arbitrales, que son humanas y siempre serán perfectibles".

¿Qué dijo Messi? El argentino dejó este mensaje luego de ser expulsado en el duelo ante Chile. "No fui por todo un poco. No tenemos que ser parte de esta corrupción, de esta falta de respeto durante toda la Copa... La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute de fútbol, del show y arruinan todo esto"

"En otra parte del comunicado de la Conmebol se lee: "Dichas acusaciones representan una falta de respeto a la competencia,, a todos los futbolistas participantes y a los cientos de profesionales de la Conmeol, institución que desde el 2016 viene trabajando incansablemente por transparentar, profesionalizar y desarrollar el fútbol sudamericano"