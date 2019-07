Copa América 2019 EN VIVO: Ceremonia de clausura previo al Perú vs Brasil en el Estadio Maracaná

Copa América 2019 final EN VIVO vía América TV y Directv Sports | este domingo 7 de julio desde las 2:00 p.m. (hora peruana) se realizará la ceremonia de clausura previo a la disputa del título entre Brasil y Perú. La gran fiesta estará a cargo de los artistas Pedro Capó y Anitta, todo en el majestuoso Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Sigue las incidencias, con videos al instante, en Líbero.pe.

La fiesta y alegría que vivirán todos los hinchas asistentes al emblemático Maracaná será llevada por el puertorriqueño Pedro Capó, que ha ganado mucha trascendencia en los últimos años. La Conmebol, ente máximo del fútbol en esta parte del continente, se encargó de asegurar la presencia del destacado cantante, aprovechando su conexión con el público juvenil.

#SeleçãoBrasileira chegou no Rio de Janeiro e recebeu muito carinho da torcida. Amanhã é dia de decisão da Copa América!



🇧🇷 x 🇵🇪 - 07/07 - 17h | #JogaBola



Fotos: @lucasfigfoto / CBF pic.twitter.com/yhx5E5Xnlb — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 7 de julio de 2019

“Recibo con mucho honor y emoción la invitación para hacer parte de la CONMEBOL Copa América que, además de elevar el espíritu del deporte latinoamericano, nos une culturalmente”, fueron las líneas que escribió Pedro Capó para conocimiento de todos sus seguidores. Sin embargo, no será el único que se haga presente en la ceremonia de clausura, pues también se confirmó a una artista.

A final da 🏆 está chegando e todos os torcedores curtirão o grande show de encerramento com @Anitta e @pedrocapo no majestoso 🏟 Maracanã. 7 de julho! #CopaAmerica pic.twitter.com/TYfFUPcsD6 — Copa América (@CopaAmerica) 2 de julio de 2019

La cantante brasileña Anitta también fue considerada en esta ocasión y tiene un importante recorrido de la mano de otros famosos artistas, teniendo éxitos como ‘Show das Poderosas’, ‘Paradinha’ y ‘Bang’, lo que la llevaron a grabar dúos con Madonna y Maluma.

I-M-P-O-S-S-Í-V-E-L ficar parad@ com a realeza do funk @anitta e @ludmilla no palco do #MTVMIAW2019! É tanto hit que a gente não aguenta. Para assistir essa performance completa, é só acessar nosso facebook pic.twitter.com/6hjZCbCOpI — MTV BRASIL (@MTVBrasil) 5 de julio de 2019

“Quedé muy honrada y feliz con esta invitación. Tengo la certeza de que este será una experiencia inolvidable en mi carrera artística. Será una presentación bastante especial”, expresó Anitta. El buen ambiente está asegurado en la ceremonia, situación tanto Perú como Brasil buscarán repetir durante la gran final por el trofeo de la Copa América 2019.

Tras semanas intensas de fútbol, la final inédita será protagonizada por Perú y Brasil, seleccionados que llegan luego de inicios distintos en el campeonato. La favorita es la canarinha de Tite, no solo por su localía, sino por la contundente victoria que consiguió en la fase de grupos en la que también se encontraron. Fue un fulminante 5-0. No obstante, Ricardo Gareca elevó el nivel del equipo. ¿Habrá revancha?

FINAL COPA AMÉRICA 2019: HORARIOS DE LA CEREMONIA DE CLAUSURA ANTES DEL PERÚ vs BRASIL

Perú: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washington): 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

¿Qué canales transmitirán la final de la Copa América EN VIVO partido?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Globo, GloboEsporte.com, SporTV, SporTV Play

Chile: Canal 13, CDF HD, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes, TVN

Colombia: Caracol HD2, DIRECTV Sports Colombia, Caracol Play, DIRECTV Play Deportes, Caracol TV

Ecuador: Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes, Canal del Futbol

Internacional: Bet365

México: TDN, Televisa Deportes En Vivo, Azteca 7, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes, América TVGO

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, ESPN+, NBC Sports Live Extra App, Globo TV Internacional, Telemundo

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, vera+, TCC, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela