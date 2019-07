Perú vs Brasil EN VIVO: Fecha, hora y canal de la final de la Copa América 2019

América TV EN VIVO Perú vs Brasil | La gran final de la Copa América 2019 se jugará en el Maracaná entre la 'Bicolor' y el 'Scratch'. El partido de hoy lo podrás seguir con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

Veintitrés días después llegó la final de la Copa América 2019. El 7 de julio puede ser un día inolvidable para el Perú, cuya afición tiene la oportunidad de ver a su selección en una final continental luego de 44 largos años y que puede ver la gesta más épica de su historia.

Y es que no cualquier día se disputa una final de Copa América ante Brasil, con un estadio colmado de hinchas brasileños y con el mítico Maracaná de fondo. Si aquello no fuera poco, las denuncias de corrupción alimentadas por Lionel Messi ponen bajo la lupa una final inesperada antes del puntapié inicial, aquel ya lejano 14 de junio.

Nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 entrena en el estadio Nilton Santos del @Botafogo, mentalizada en ganar la gran final de la @CopaAmerica ante @CBF_Futebol 🇧🇷. ¡Estemos más unidos que nunca y alentemos a nuestra 'blanquirroja' desde cada rincón del país! 🙌⚽#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/kGwrNJ9Bnb — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 6 de julio de 2019

Hablando netamente de fútbol, la Perú de Ricardo Gareca ha recuperado sus mejores sensaciones en el momento que más lo precisaba: ante Chile para golear a su clásico rival en semifinales y así llegar con la confianza a tope para vencer a la bestia negra del 'Tigre'. Hablamos de Tite, DT de Brasil que le ganó por 2-0 en el duelo en Lima por las Eliminatorias Rusia 2018 y que dejó en suspenso la clasificación a cuartos de final de la Copa América 2019 con aquel inapelable 5-0 en fase de grupos.

Aquella goleada significó un punto de inflexión para Perú, que logró recomponerse y dejar en el camino a favoritos como Uruguay y Chile. Dos partidos después, la 'Bicolor' y Brasil vuelven a enfrentarse. La lección ya está aprendida, las sensaciones recuperadas y los anteriores rivales del 'Scratch' ya han dejado en evidencia cómo se puede neutralizar a una selección que todavía no ha recibido un gol en la Copa América 2019.

Pese a la ausencia de su gran figura Neymar, Tite ha logrado armar un equipo sólido, compacto y con soluciones individuales cuando el fútbol y la fluidez ha estado ausente. No ha sido brillante, pero le ha alcanzado para llegar invicta a 'su' final en el Maracaná.

#SeleçãoBrasileira chegou no Rio de Janeiro e recebeu muito carinho da torcida. Amanhã é dia de decisão da Copa América!



🇧🇷 x 🇵🇪 - 07/07 - 17h | #JogaBola



Fotos: @lucasfigfoto / CBF pic.twitter.com/yhx5E5Xnlb — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 7 de julio de 2019

Ahora bien, a Brasil solo le vale el triunfo ante una selección a que dejó en evidencia y a la cual expuso su carencias. Eso sí, no hay dos partidos iguales, el fútbol y nivel de Perú ha vuelto en el momento justo y los ánimos de revancha y de épica son inigualables para un equipo que está determinado a escribir una de las páginas más gloriosas en el Maracaná.

En uno de los templos del fútbol, Perú y Brasil ofrecerán un partidazo entre dos de las selecciones que mejor fútbol han regalado en los últimos años en Sudamérica. Se impondrá la lógica con el anfitrión levantando el trofeo o el invitado será el que se robe el show en una fiesta ya preestablecida. Corren las apuestas.

Perú vs Brasil EN VIVO Final Copa América 2019 | Alineaciones y Formaciones Probables

Perú: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotún; Carrillo, Cueva, Flores; Guerrero.

Brasil: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Arthur, Casemiro, Philippe Coutinho; Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Everton.

¿A qué hora juega Perú vs Brasil EN VIVO partido hoy Final Copa América 2019?

El Perú vs Brasil, por la final de la Copa América 2019, se jugará desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y 5:00 p.m. (hora local) en el Maracaná de Río de Janeiro.

Perú vs Brasil apuestas y pronósticos Final Copa América 2019

Casa de apuestas: Apuesta Total

Perú: 12.50

Empate: 5.24

Brasil: 1.31

Casa de apuestas: Inkabet

Perú: 7.50

Empate: 4.50

Brasil: 1.40

Casa de apuestas: Bwin

Perú: 10.00

Empate: 5.00

Brasil: 1.33

Casa de apuestas: Bet365

Perú: 12.00

Empate: 5.00

Brasil: 1.28

Casa de apuestas: Betsson

Perú: 11.50

Empate: 5.55

Brasil: 1.30

Casa de apuestas: Rivalo

Perú: 12.00

Empate: 5.00

Brasil: 1.28

Casa de apuestas: Te Apuesto

Perú: 7.50

Empate: 4.50

Brasil: 1.42

Casa de apuestas: SportTimba

Perú: 12.00

Empate: 5.00

Brasil: 1.31

Casa de apuestas: BetSafe

Perú: 12.50

Empate: 5.55

Brasil: 1.29

Casa de apuestas: Timberazo

Perú: 11.40

Empate: 4.72

Brasil: 1.28

Qué países jugarán la Final de Copa América 2019 EN VIVO

Perú y Brasil jugarán la gran final de la Copa América 2019. El 'Scratch' fue el primer clasificado tras vencer por 2-0 a Argentina en el clásico sudamericano mientras la 'Bicolor' hizo lo propio tras golear por 3-0 a Chile en el Clásico del Pacífico.

Dónde se juega la Final Copa América 2019

La final de la Copa América 2019 entre Perú y Brasil se jugará en el Estádio Jornalista Mário Filho, más conocido como el Maracaná. El recinto deportivo de Río de Janeiro es uno de los más míticos de la historia del fútbol y que ha acogido la final de los Mundiales 1950 y 2014. El Perú vs Brasil tendrá 66 mil espectadores en las tribunas.

Quién es el arbitro del Perú vs Brasil partidos Final Copa América 2019

El árbitro chileno Roberto Tobar será el encargado de pitar la final de la Copa América 2019 entre Perú y Brasil en el Maracaná. Sus asistentes serán Christian Schiemann (Chile) y Claudio Ríos (Chile). El cuarto juez designado es el venezolano Alexis Herrera. En el VAR, Julio Bascuñan (Chile). En los AVAR Nicolás Gallo (Colombia) y Alexander Guzmán (Colombia). El observador del VAR será el paraguayo Enrique Cáceres, mientras que el asesor de árbitro será el uruguayo Jorge Larrionda.

Partidos hoy Copa América 2019: fecha, horario y canales

Partido: Perú vs Brasil

Fecha: domingo 7 de julio

Horario: 3.00 p.m. (Lima) | 5.00 p.m. (Buenos Aires) | 6.00 p.m. (Brasilia) | 4.00 p.m. (Santiago)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Brasil: SporTV, Globo, GloboEsporte.com y SporTV Play.

Canales de Argentina: DirecTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Pública y El Trece (español).

Canales de Chile: Canal 13 (Teletrece), TVN, DirecTV y Canal del Fútbol CDF HD En Vivo.

ESPN y América TV EN VIVO qué canales transmitirán partido hoy Final Copa América 2019

Perú: DIRECTV Sports Peru, América TV GO, DIRECTV Play Deportes, América Televisión

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Play, TyC Sports Argentina y DIRECTV Play Deportes.

México: UnivisionTDN, Blue To Go Video Everywhere, TDN, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Sky HD y Azteca 7.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Bolivia TV.

Brasil: SporTV Play, SporTV, Globo y GloboEsporte.com.

España DAZN Spain, tvG2

Chile: Canal 13, DIRECTV Play Deportes, CDF HD, TVN y DIRECTV Sports Chile.

Colombia: DIRECTV Play Deportes, Caracol Play, DIRECTV Sports Colombia y Caracol TV.

Canadá: RDS GO, RDS y TSN GO.

China: PPTV Sport China y CCTV 5+ VIP.

Costa Rica: Sky HD, ESPN2 Norte, TDN, ESPN Play Norte y Repretel En Vivo.

República Dominicana: Sky HD, SportsMax 2, ESPN Play Norte, SportsMax App y ESPN2 Norte.

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador, Teleamazonas y Canal del Futbol.

El Salvador: ESPN Play Norte, Canal 4 El Salvador, TCS GO, TDN, Sky HD y ESPN2 Norte.

Francia: beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports 2.

Alemania: DAZN.

Guatemala: TDN, Chapin TV, ESPN2 Norte, Sky HD, TeleOnce Guatemala y ESPN Play Norte.

Haití: SportsMax 2, Tele Haiti y SportsMax App.

Italia: DAZN.

Japón: DAZN.

Holanda: Fox Sports Go y Fox Sports 4.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand y beIN SPORTS 1 New Zealand.

Nicaragua: ESPN Play Norte, Sky HD, ESPN 2 Norte y TDN.

Panamá: TDN, ESPN 2 Norte, TVMax 9, Sky HD, ESPN Play Norte y RPC Canal 4.

Paraguay: RPC y Tigo Sports Paraguay.

Portugal: Sport TV1.

Puerto Rico: SportsMax App, SportsMax 2 y DIRECTV Sports Puerto Rico.

Inglaterra: Premier Player HD y Premier Sports 1.

Estados Unidos: Telemundo, NBC Sports Live Extra App, ESPN+, Telemundo Deportes En Vivo y Globo TV Internacional.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, vera+, DIRECTV Play Deportes y TCC.

Venezuela: TVes, DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes y Venevision.