Arturo Vidal defiende a Gary Medel y Lionel Messi

Arturo Vidal arremetió contra el árbitro paraguayo Mario Diaz Vivar, luego de la derrota de la selección chilena ante su similar de Argentina en el partido por el tercer y cuarto lugar de la Copa América 2019.

El volante de la ‘roja’ se sumó a las críticas hacia el referí del encuentro y expresó su descontento con la expulsión de Lionel Messi, con el que comparte en el Barcelona y su compatriota Gary Medel.

"Es difícil. De adentro se ve que echa a perder el espectáculo, no te deja jugar. El partido se calienta sin ningún motivo. Dos pechazos no pueden ser dos rojas. Ojalá no vuelva a pasar, además añadió “El espectáculo lo hacemos los jugadores, no el árbitro".

Refiriéndose así al hecho que marcó el partido, sin embargo, también realizó una autocrítica hacia el rendimiento de su selección en esta Copa América “Ya está, que los árbitros mejoren y nosotros entrenar para llegar mejor en la instancia que viene" sostuvo el ‘king’ Arturo.

Así mismo, el chileno habló sobre el estado de su tobillo que sufrió un fuerte golpe en el partido contra Perú “Mi tobillo está en malas condiciones, pero amo mucho a mi selección y a mis compañeros, no podía faltar este último partido”.

Finalmente comentó sobre el futuro de su selección, pues desde que se quedaron fuera del Mundial Rusia 2018 se ha habla de un posible cambio regeneracional: “Nos equivocamos, pero nos podemos levantar y seguir creciendo. Tenemos muchas por delante. Esta generación tiene mucho aún por dar".