El cálido mensaje de Tas a la selección peruana: "Tenemos que hacer historia"

El Perú vs Brasil se vive con gran intensidad previo a la final de la Copa América 2019. La selección peruana irá en busca de su tercera corona en el certamen, mientras que la 'Canarinha' pretende asegurar el título para casa y así acumular su noveno trofeo.

Dentro de este marco espectacular - que inicia este domingo 7 de julio a las 3:00 p. m. (hora peruana) - se manifestó el periodista japonés Tas, quien se convirtió en hincha de la 'Bicolor' tras ser confudindo con el Tribunal Arbitral, ente que veía el caso de Paolo Guerrero (suspendido por FIFA).

Tas no pudo ocultar la inmensa alegría que mantiene debido a que Perú accedió a la gran final. "Soy japonés pero eso no importa. Estoy 100% para Perú. Mi mayor abrazo desde Japón. ¡Vamos Peruanos, que esta noche tenemos que hacer historia! #ArribaPerú", refirió en su cuenta oficial de Twitter.

Soy japonés pero eso no importa. Estoy 100% para Perú. Mi mayor abrazo desde Japón. ¡Vamos Peruanos, que esta noche tenemos que hacer historia! #ArribaPerú — 大川 佑 | @Tas | Goal編集長 (@tas) 7 de julio de 2019

Perú vs Brasil final Copa América: ¿Quién es Tas?

Tas es un reconocido periodista deportivo de Japón: editor jefe de GOAL Japón y DAZN Japón. Tras haber sido confundido con el Tribunal de Arbitraje, tuvo que escribir en su descripción y fijar un 'tweet' en donde hacía la aclaración de que él no era la institución.

"Señores,me llamo Tasuku y me llaman "TAS". No hagan los tweets poniendo @TAS porque ustedes me están matando!! jaja", indicó el pasado 1 de junio de 2017, sin conocer el gran cariño que se ganaría de la afición peruana.

En aquella fecha, se conoció la sanción que recaía sobre Paolo Guerrero tras el duelo ante Argentina. La FPF realizó las gestiones para que el 'Depredador' acuda a Rusia 2018, y aunque ello se logró, el delantero nacional tuvo que cumplir finalmente la sanción interpuesta.