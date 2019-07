Perú vs Brasil: Edison Flores será titular ante Brasil

Cuando todo hacía presumir que la selección peruana tendría una sensible baja, el comando técnico decidió que Edison Flores arranque de titular ante el combinado de Brasil por la final de la Copa América 2019.

Líbero pudo conocer la lesión exacta del 'Orejas' (golpe a la altura del peroné), hecho que lo terminaba marginando del trascendental choque. Incluso, Ricardo Gareca le había comunicado que sería relegado al banco de suplentes.

Pero la insistencia del jugador, a pesar de la recomendación médica de no arriesgar, pudieron más y el mediocampista del Monarcas Morelia será infiltrado para ser titular ante Brasil. Es por ello que el 'Tigre' lo ubicará por la banda izquierda y será el mismo equipo que venció a Chile el que se medirá ante los de Tité.

Fueron dos reuniones decisivas las que sostuvieron el comando técnico, Juan Carlos Oblitas y el departamento médico de la selección peruana. En primera instancia, el Dr. Julio Segura le comunicó a Ricardo Gareca la gravedad de la lesión que aquejaba Flores.

Esto generó que el entrenador argentino decida apartarlo del once titular y meditaba la posibilidad de incluir a Christofer Gonzáles o Josepmir Ballón dentro del once inicial. No obstante, el 'Tigre' se sorprendió con la insistencia del 'Orejas' para jugar ante Brasil.

Ante este panorama, el 'Tigre' volvió a convocar una reunión con el 'Ciego' y el doctor Segura. Allí, el galeno le indicó que la única manera para que el futbolista de 25 años pueda disputar el choque ante la 'pentacampeona del mundo' era infiltrándolo.

Tras debatir, el 'Tigre' y el 'Ciego' se acercaron a Flores para comunicarle la sugerencia emitida por el Dr. Segura. De manera inmediata, el 'Orejas' aceptó la infiltración y ello decantó para que vuelva al once inicial ante Brasil. Valorable sacrificio.