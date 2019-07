El mensaje alentador de Claudio Pizarro a la selección peruana previo a la final de la Copa América

La Selección Peruana se enfrenta a Brasil por la gran final de la Copa América Brasil 2019 en el Estadio Maracaná. Como era de esperarse, más de 30 millones de peruanos alentando a la bicolor, para que pueda conquista su tercer trofeo en su historia.

Uno de los jugadores que se sumó en el aliento es Claudio Pizarrro. El 'Bombardero' utilizó su cuenta de instagram para mostrar su apoyo a los dirigidos por Ricardo Gareca.

"Keep Calm and Vamos Perú ", fue la imagen que compartió Claudio Pizarro en su cuenta de instagram. El atacante del Werder Bremen vive este duelo de una forma especial. El delantero se encuentra en Austria, pero la lejanía no excusa para no alentar a la bicolor.

Como se recuerda, Claudio Pizarro quedó en el tercer lugar en la Copa América de Chile 2015. El 'Bombardero' quiso pertenecer en este proceso, pero Ricardo Gareca decidió dar oportunidad a otros jugadores.

Partidos hoy Copa América 2019: fecha, horario y canales

Partido: Perú vs Brasil

Fecha: domingo 7 de julio

Horario: 3.00 p.m. (Lima) | 5.00 p.m. (Buenos Aires) | 6.00 p.m. (Brasilia) | 4.00 p.m. (Santiago)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Brasil: SporTV, Globo, GloboEsporte.com y SporTV Play.

Canales de Argentina: DirecTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Pública y El Trece (español).

Canales de Chile: Canal 13 (Teletrece), TVN, DirecTV y Canal del Fútbol CDF HD En Vivo.

