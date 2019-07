Pedro Gallese habló tras la derrota ante Brasil en la final de la Copa América [VIDEO]

Uno de los responsables de haber llegado a la final de la Copa América dio su sentir sobre todo lo vivido en el Maracaná. Pedro Gallese reconoció la superioridad de Brasil pero afirmó que el penal que desencadenó en el 3-1 fue mal cobrado.

"El partido fue complicado, ante un rival bastante duro, aprovecharon los errores que tuvimos, creo que nos llegaron poco pero son justos campeones. ¿Fue penal de Zambrano? Ahora viendo en el camarín más tranquilo, creo que no fue penal, pero el árbitro es el que decide y solo queda acatar", expresó el '1' de la Selección Peruana.

El 'Pulpo' reconoció que la interna de La Blanquirroja continúa golpeada por la caída: "El grupo está triste porque ya estando en la final, uno lo que quiere es ganarla, pero al frente tuvimos a una gran selección que supo aprovechar nuestros errores y manejar el partido".

Aún así, destacó la performance del plantel incluso cuando muchos desestimaron su nivel. "Fuimos de menos a más, fuimos creciendo en el camino, nos hicimos fuerte, nos apoyamos entre nosotros, y sentimos también el apoyo de todos los peruanos. Sentí que algunos nos faltaban el respeto, no nos daban (crédito) por llegar a la final, yo creo que eso nos dio fuerzas (para luchar), y hemos sido justos finalistas", agregó.

En otro momento, Gallese resaltó la importancia del escenario de la final: el Maracaná. "Siempre hay emoción en jugar en un estadio como este, ante un rival como Brasil pero ahora nos toca enfocarnos en lo que viene, en las Eliminatorias", refirió.

Finalmente, consultado por su futuro inmediato, el arquero señaló que "mi futuro ahorita es llegar a Alianza, entrenar con Alianza y afrontar el campeonato que viene. Todavía no me han dicho nada concreto. ¿Que está Copa América puede abrirme puertas? Seguro que puede abrirme, pero no estoy pensando en eso ahora".