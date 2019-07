Thiago Silva y su respuesta a Lionel Messi: "Tenemos cinco estrellas y ninguna fue robada"

Las acusaciones de Lionel Messi no iban a quedar indiferentes para los jugadores de Brasil, campeones de la Copa América 2019. Tras la premiación y las celebraciones en el Maracaná, los integrantes del 'Scratch' le dedicaron unas palabras al "10" de Argentina.

¿Qué dijo Lionel Messi? "No fui a la entrega de premios porque no quería ser parte de la corrupción. Está todo armado para Brasil". Tras brillar por su ausencia en la premiación por el tercer puesto de la Copa América 2019, el capitán de Argentina acudió a la zona mixta del Arena Corinthians para acusar directamente a la Conmebol y al anfitrión por su expulsión y los dos penales no pitados a la 'Albiceleste' en las semifinales ante el 'Scratch'.

Lejos de la polémica, Thiago Silva reconoció que las palabras de Lionel Messi no fueron con "maldad", pero que merecían una respuesta por las duras acusaciones y la falta de respeto a la selección de Brasil.

"Es difícil comentar eso porque a veces cuando uno sufre una derrota intentar restar peso a su propia responsabilidad y culpa a los otros. Él no lo dijo por maldad, pero lo dijo. Salió de su boca", expuso el defensa del PSG.

"Hay que respetar la historia. No es en vano que tenemos cinco estrellas y ninguna fue robada", disparó Thiago Silva. ¿Un palito para Argentina por el Mundial 1978? La deja picando.

El veterano defensa destacó la solidez de Brasil, que apenas concedió un gol en la Copa América 2019. "Eso fue fruto de un trabajo colectivo. No solo de la defensa. Creo que el ataque hizo un gran trabajo defensivo y por esto sólo sufrimos un gol", valoró.

Sobre la jugada del penal a favor de Perú, Thiago Silva lo consideró injusto debido a que era inevitable que el balón se estrellara ante su brazo ya tendido en el césped.

"Es imposible dar una jugada de esas sin poner la mano en el piso. Pero, en fin, el árbitro lo decidió así y nosotros aceptamos. Por eso creo que conseguimos hacer el gol enseguida, porque aceptamos la decisión", puntualizó el defensa de 34 años.

EL DATO:

Thiago Silva cuenta en su palmarés con Brasil a la Copa América 2019 y la Copa Confederaciones 2013.