Árbitro de la final de la Copa América: "Hicimos justicia, no estaba arreglado" [VIDEO]

La Copa América 2019 llegó a su fin luego que Brasil se coronara como campeón de este torneo tras vencer por 3-1 ante Perú. Un certamen lleno de polémicas arbitrales y mal uso del VAR que ha sido duramente cuestionado a lo largo del mismo.

Y la gran final de la Copa América no quedó fuera de estas polémicas luego que el árbitro Tobar cobrara un dudoso penal de Carlos Zambrano a favor de Brasil. Por ello, el juez fue abordado por Fox Sports Chile a su arribo a su país natal.

Roberto Tobar no quiso responder acerca de los motivos del porque cobró penal, pero dejó su impresión sobre este tema: "Sobre esas decisiones técnicas que tomamos no me puedo referir, pero sí quedamos muy satisfechos con el trabajo realizado. Hicimos justicia, que era lo más importante".

De igual forma, el juez de la final de la Copa América pidió paciencia a la gente con el VAR el cual señaló como una importante herramienta: "El VAR pasó la prueba, va a ser muy importante. Es una ayuda que se valora mucho a la hora de hacer justicia. Se va a ir ajustando, se ha implementado por primera vez en Copa América y a medida que vayan pasando los meses, en Copa Libertadores y Sudamericana, va a mejorar. Es una cosa de tiempo, va a mejorar la toma de decisión certera".

Para finalizar, el juez chileno señaló que a pesar de los cuestionamientos los árbitros realizaron una buena campaña en la Copa América: "Hicimos una buena actuación en la Copa América. Hubo un equilibrio, se habló mucho de que todo estaba arreglado, pero nosotros salimos tranquilos y con el profesionalismo de siempre. Creo que dentro de todo salió muy bien la final".