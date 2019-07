Luis Advíncula debería jugar en Real Madrid en lugar de Dani Carvajal, según Germán Leguía [VIDEO]

La Selección Peruana quedó subcampeona de la Copa América 2019 tras perder 3-1 en la final con su similar de Brasil. La banda derecha fue contra todo pronóstico no fue uno de los puntos fuertes del equipo nacional. Y es que Luis Advincula tuvo muchos altibajos durante el torneo y en la actualidad no se sabe cuál será su futuro.

El exjugador de Sporting Cristal ha sido titular indiscutible en el once de Ricardo Gareca y pese a que es reconocido por su velocidad, aún no consigue encontrar nuevo equipo. En Fox Sports, hubo un debate acerca de la participación del ‘Rayo’ en el campeonato continental y también sobre cuál será su próximo destino.

El exfutbolista Germán Leguía fue invitado al panel del programa y llenó de elogios a todos los seleccionados de la ‘Bicolor’, pero hizo un hincapié en el tema de Advíncula debido a que resaltó que tiene calidad para ser uno de los mejores laterales derecho del mundo e incluso se animó a compararlo con un campeón de la Champions League.

"Yo he visto jugar a Dani Carvajal de lateral derecho. ¡Si él es jugador, yo soy alpinista! Advíncula siendo mejor futbolista no puede estar en el Real Madrid", sostuvo el retirado deportista. Asimismo, añadió que el español no tiene clase mundial y que ‘Bolt’ es mucho mejor”.

Otro miembro presente en la mesa, Mauricio Loret de Mola le contestó alegando que Carvajal ha tenido una mala temporada víctima de las lesiones, pero Leguía se plantó firme en su postura. Julinho se “alineó” con Germán: “A mi tampoco me parece un gran jugador”.