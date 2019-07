Lionel Messi recibió el ‘Balón de trapo’ por su participación en la Copa América

Lionel Messi sin duda no tuvo su mejor Copa América, tras su regular rendimiento, sus polémicas declaraciones en contra la CONMEBOL y su arbitraria expulsión no le permitieron terminar de la mejor manera el torneo internacional, ni siquiera fue incluido en once ideal de Brasil 2019.

Messi solo le marcó un gol a Paraguay en todo el certamen y fue desde los once pasos, luego tuvo su mejor partido en el choque ante Brasil por semifinales, tras un resultado negativo para la ‘albiceleste’ denunció ‘corrupción’ en la organización del torneo alegando que no se le cobraron dos penales claros a su selección.

Y para cerrar con broche de oro su estancia en Brasil, salió expulsado en el partido frente a Chile por el tercer y cuarto lugar de la Copa América, esto habría desatado su furia y aseguró que todo estaba arreglado para que Brasil sea campeón, declaraciones que le pueden valer dos años de suspensión por parte de la Conmebol.

Sin embargo, el capitán del Barcelona, recibió un premio especial por su participación en el certamen de naciones y trata del ‘Balón de trapo’, un peculiar reconocimiento que le brinda el público.

¿En qué consiste el Balón de Trapo? Este reconocimiento se le otorga al más botado como el jugador destacado en valores de la Copa América Brasil 2019, esta votación se hace a los niños y jóvenes de diferentes escuelas de la red mundial “Scholas Occurrentes” la que conforma más de 500 mil instituciones educativas de 191 países.

En resulta el cinco veces ganador del Balón de Oro, recibirá una pelota de trapo bendecida por el Papa Francisco y hecha a mano por los chicos de Chicomo Mozanquique, esta distinción hace representación al fútbol más puro.

Messi recibió el 34.28% de votos, seguidos por los peruanos Edison Flores (15.56%) y Pedro Gallese (11,28), en cuarto lugar, se encuentra Dani Alves (10.5%), más atrás se asoman Lautaro Martínez, Sergio Agüero, Philppe Coutinho, Alexis Sanchéz, Arturo Vidal y por último José Fuenzalida.

DATO

Es la primera vez que se otorga este trofeo en una Copa América.