El secreto de cómo Perú le ganó a Uruguay en la tanda de penales, revelada por el preparador de arqueros

Uno de los momentos más emotivos de la Selección Peruana en la Copa América 2019 fue el triunfo sobre Uruguay en los cuartos de final. Sin duda, aquella tanda de penales será recordada por los hinchas y, ya finalizado el certamen, el preparador de arqueros relató detalles qué sirvieron a Pedro Gallese para que pueda lucirse en la portería en aquella ocasión.



En diálogo con RPP, Alfredo Honores hizo un balance de la actuación de Pedro Gallese a lo largo de la Copa América 2019. En un pasaje de la entrevista, él relató los secretos de la 'Bicolor' para superar a Uruguay desde los doce pasos.



Según detalló, desde la Selección Peruana se realizó un minucioso trabajo para analizar al rival en todos los detalles. En ese sentido, se desarrollaron visualizaciones de videos de los jugadores uruguayos que habitualmente lanzaban los penales y se tenía apuntado en un papel los puntos frecuentes de sus disparos desde los doce pasos.





Dicho papel se tenía en la banca de suplentes. Fue así que Pedro Gallese tuvo que memorizarse aquella información y aplicarla en el momento crucial. Frente a Luis Suárez le funcionó el hecho de escoger el lado derecho.





Sin embargo, Gallese no tuvo la misma suerte con los siguientes disparos. Como se recuerda, se lanzó hacia el mismo sector en las demás ocasiones, salvo en el último frente a Torreira, al cual aguantó un poco más, pero en vano.

Es importante recordar que en aquella ocasión, Perú terminó ganando 5-4 a Uruguay en la tanda de penales.

No volverá a cometer errores como ante Brasil en la goleada

Honores también se refirió al error que cometió en su momento Pedro Gallese en la goleada de 5-0 de Brasil en la fase de grupos. En ese sentido, indicó que ya no cree que le vuelva a suceder al jugador.

"El error que cometió (ante Brasil en la fase de grupos) fue puntual, él es un arquero maduro, le queda como aprendizaje y estoy seguro de que no lo volverá a repetir”, expresó en Gol Perú. “Hablé con él después del partido. Puedes tocar el tema, pero no hay que darle demasiada relevancia porque en ningún momento se pensó que había una diferencia de esa naturaleza futbolística con Brasil. Para mí no es real ese resultado (5-0)”, sentenció.