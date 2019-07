Jair Bolsonaro respondió a las acusaciones de corrupción que hizo Messi en la Copa América: "Es un show"

Lionel Messi fue uno de los más críticos de la Copa América 2019. Según el crack del Barcelona, la organización tenía todo arreglado para favorecer a Brasil, que finalmente se coronó campeón tras derrotar a Perú en la final.

¿QUÉ HABÍA DECLARADO MESSI?

"Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de las faltas de respeto que sufrimos durante esta Copa América. Estábamos para más y no nos dejaron estar en la final. La corrupción, los árbitros y todo eso no permitieron que la gente disfrute del fútbol", señaló la "Pulga" tras no presentarse a la premiación por el tercer lugar.

"Con una amarilla se hubiese terminado, pero bueno, quizás lo que dije la vez pasada pasó facturas. Lo importante es que el equipo terminó bien la Copa. Quizá esto fue mandado y me pasaron factura por lo que dije", reflexionó Messi, quien había sido expulsado por una discusión con Gary Medel dentro del campo.

LA RESPUESTA DEL PRESIDENTE DE BRASIL

Jair Bolsonaro, con la diplomacia que caracteriza a un mandatario, afirmó que la rivalidad entre brasileños y argentinos es solo dentro de un campo de juego y también se refirió a las críticas de Messi.

“La única rivalidad que Brasil tiene con Argentina es en el fútbol. Somos hermanos. Antes había un cierto antagonismo. Esto en los últimos años dejó de existir y esto está siendo potencializado con mi llegada aquí y con el propio Macri allá”, manifestó.

“¿Qué dijo Messi? Ahhh, sí. Eso es un show de los jugadores de fútbol", puntualizó el presidente de Brasil.

MESSI APOYÓ A PERÚ Y ADVIRTIÓ COSAS RARAS

En la previa de la final de la Copa América, Lionel Messi expresó su protesta por los dos penales claros contra Agüero y Otamendi que el árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano no sancionó a favor de Argentina. Luego de caer 2-0 ante Brasil, la "Pulga" le dedicó unas palabras al VAR y la Selección Peruana.

"¿Brasil campeón? Yo creo que no hay duda. Lamentablemente creo que está armada para Brasil. Ojalá que los árbitros y el VAR no tengan nada que ver y que Perú pueda competir, porque tiene equipo para hacerlo. Pero lo veo difícil".