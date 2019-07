Lionel Messi y su carta pidiendo disculpas a la Conmebol argumentando "estrés emocional"

Lionel Messi, delantero de Barcelona y la Selección Argentina; fue parte de una polémica que se generó luego de que la ‘Albiceleste’ se quede sin chances de obtener el primer lugar de la Copa América 2019. El argentino tuvo fuertes palabras en contra de la Conmebol luego del encuentro entre Argentina y Chile por la definición del tercer lugar de dicho certamen continental.

La ‘Pulga’ dijo en ese entonces en la zona mixta del estadio: “Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de esta falta de respeto de toda la Copa. Estábamos para más. La corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente participe del fútbol, del show y lo arruina un poco". Estas palabras no fueron bien recibidas por los directivos de la Conmebol, quien de inmediato lanzaron un comunicado rechazando las declaraciones del astro argentino.

En dicho comunicado se puede leer: “Es inaceptable que a raíz de incidentes propios de la competencia, donde participaron 12 selecciones, todas en igualdad de condiciones, se hayan lanzado acusaciones infundadas que faltan a la verdad y ponen en tela de juicio la integridad de la Copa América”.

Además decía: “Dichas acusaciones representan una falta de respeto a la competencia, a todos los futbolistas participantes y a los cientos de profesionales de la CONMEBOL, institución que desde 2016 viene trabajando incansablemente por transparentar, profesionalizar y desarrollar el fútbol sudamericano”.

Sin embargo, las declaraciones de Lionel Messi ocasionaron tal daño para la Conmebol, que se le abrió un expediente que podría culminar con una fuerte sanción para el hombre del Barcelona, esto si él no llega a tener un buen sustento. Según lo establecido en el Reglamento Disciplinario, a Messi le tocaría hasta dos años de suspensión y una multa económica de 50 mil dólares.

Es por ello, que se especula fuertemente que en las últimas horas Lionel Messi habría enviado una carta a la Conmebol; en ella, el futbolista argentino habría sustentado que sus declaraciones se dieron en un contexto de estrés emocional, esto luego de haber sido expulsado innecesariamente con el chileno Gary Medel. en un encuentro por el honor de la Copa América 2019.

De esta manera, Lionel Messi estaría buscando no llevarse una fuerte sanción de parte de la Conmebol, sin embargo, sus disculpas no sería lo único que se necesitaría para que la Comisión de Ética le retire una posible sanción. La hora negra para el astro del Barcelona parece que está por comenzar.

Otro de los puntos que el argentino habría tomado en cuenta para enviar esta carta con sus disculpas puestas en ella, sería la tensa relación entre el ente deportivo y la AFA, pues Argentina será coorganizadora junto a Colombia de la Copa América 2020, además, el país de Messi se encuentra en la disputa por ser el anfitrión junto a Uruguay, Chile y Paraguay, del Mundial 2030.