Polla Líbero Copa América: Joven se llevó los 5000 soles

Con gran acogida se realizó a nivel nacional la Polla Líbero de la Copa América 2019, gracias a la cual los amantes del fútbol e hinchas incondicionales de la Selección Peruana se llevaron grandes premios acertando resultados de los partidos del torneo continental que se realizó del 14 de junio al 7 de julio en Brasil.

¿Cómo se participaba?

Para entrar al concurso de la Polla Líbero 2019 tenías que registrarte con tus datos personales en nuestra web (libero.pe/lapollalibero). Una vez inscrito comenzabas a jugar seleccionado tus resultados de los partidos. Podrías cambiar tu marcador hasta 30 minutos antes de cada encuentro. Con el pasar de las rondas, el puntaje por cada encuentro iba creciendo.

¿Cuáles eran los premios?

Al finalizar la Polla Líbero 2019 los 10 primeros puestos del ranking general ganaban un billetón. Los premios iban desde los 5000 soles hasta los 250 nuevos soles. Además, se llevaban a cabo sorteos semanales de pelotas, camisetas, casacas y entre otras cosas a través de las redes sociales de Libero.pe

- Primer lugar: S/. 5 000

- Segundo lugar: S/. 2 000

- Tercer lugar: S/. 1 000

- Cuarto lugar: S/. 500

- Del quinto al décimo lugar: S/. 250 para cada uno

Ganadores

El primer puesto de la Polla Líbero Copa América 2019 se lo llevó el joven huancaíno Yeri Fernando Jiménez Vía y Rada, quien en algún momento estuvo en la casilla 700 de la tabla acumulada, sin embargo, repuntó de forma fantástica acertando los tres marcadores de Brasil vs. Perú (final), Argentina vs. Chile y Brasil vs. Argentina.

Asimismo, Yeri Fernando es un fanático del fútbol e hincha del Club Sporting Cristal. Tuvo que dejar su querida Huancayo para estudiar la carrera de Ingeniería Informática en la Pontificia Universidad Católica. Nos confesó que utilizará el dinero para sacar la Licenciatura.

Por otro lado, en la Polla Líbero Copa América 2019, hubo participantes de todas las edades y eso quedó demostrado con Gregoria Auccaylla Sánchez. La mujer nacida en Apurímac terminó en la segunda posición. Gregorina, madre de cuatro hijos, dejó su pueblo de Grau para vivir en la capital desde la década de los 80.

"Yo soy el que más compra periódicos deportivos en mi casa. Cuando vi la polla en el diario le pasé la voz a mi mamá. Al final los dos participamos", nos reveló uno de sus hijos de Gregoria al momento de acompañar a su mamá para recibir el ansiado premio.

A continuación, te mostramos la lista completa de los ganadores de la Polla Líbero Copa América 2019. ¡Felicitaciones a todos!

-Primer lugar: Yeri Fernando Jiménez Vía y Rada

- Segundo lugar: Gregoria Auccaylla Sánchez

- Tercer lugar: Joel Maykel Mamani Copa

- Cuarto lugar: Darwin Vladimir Delgado Castro

- Quinto lugar: Fernando Roddy Novoa Arana

- Sexto lugar: Anselmo Silvio Loza Mamani

-Séptimo lugar: Gerson Ricardo Espinoza Ríos

- Octavo lugar: Mauro Víctor Carpio Pino

- Noveno lugar: Jean Pierre Soto Novoa

- Décimo lugar: Alexander Jhonatan López León