Lionel Scaloni sobre la Copa América: "Tenemos ganas de llegar a la final"

Antes de ello, Scaloni analizó a su rival Colombia, asegurando que el cuadro 'Cafetero' es un equipo complicado, y afirmó que, no le gustaría llegar a la tanda de penales.

“Colombia tiene jugadores de gran nivel, de jerarquía, la mayoría ofensivos y su entrenador tiene esa impronta. Así que no creo que difiera mucho de lo que viene haciendo. los penales son una opción y no hay que descartarla; esperamos mañana no llegar a esa instancia y si se llega que sea lo mejor para nosotros”