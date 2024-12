Martín Liberman explota contra sus críticos: "Son unos pobres tipos"

"Los que piensan que no fui feliz viendo llorar a mi hijo, son unos pobres tipos. Soy más argentino que casi todos ustedes. La selección me dio mi momento más feliz en el 86, en el 90, 91, 93. Mocosos q no saben limpiarse el c… Soy periodista, no ando con vinchas ni vendo humo", escribió Liberman en Twitter.