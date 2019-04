Carlos Lobatón: "No tenemos ese instinto asesino que tiene Olimpia"

Ni el más pesimista hincha del fútbol peruano esperaba que Olimpia golee a Sporting Cristal. El campeón peruano no generó situaciones de gol y fue superado ampliamente por el conjunto guaraní. Carlos Lobatón, capitán celeste, encontró una cruda respuesta para el pobre nivel ofrecido en el Estadio Nacional de Lima.

“No tenemos ese instinto asesino que tiene Olimpia. Por ejemplo ellos llegaron cuatro veces y nos hicieron tres goles. Nosotros dejamos pasar una, dos y las que ellos llegaron nos hicieron los goles. Lo mismo pasó en anteriores partidos y perdonamos mucho, esa es la gran diferencia", declaró el volante de 39 años en conferencia de prensa.

"El rival nos pasó por encima, nosotros no supimos resolver situaciones dentro del campo, no tuvimos grandes jugadas para inquietar el arco rival. Ellos tuvieron situaciones y las hicieron, nosotros no aprovechamos las nuestras”, agregó el capitán de Cristal que ingresó a los 61' minutos en reemplazo de Patricio Arce.

El cervecero tiene que dar vuelta a la página y pensar en la Liga 1, donde este sábado visitará a Ayacucho FC en el estadio Ciudad de Cumaná. Cristal es puntero con 19 puntos, invicto y tiene el arco menos vencido. Una realidad que difiere notoriamente con lo ofrecido a nivel internacional.