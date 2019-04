FOX Sports Radio Perú califica de "vergüenza" la conferencia de prensa de Claudio Vivas [VIDEO]

Este jueves, Sporting Cristal sucumbió en casa ante Olimpia por la fecha 3 del Grupo C de la Copa Libertadores. El cuadro 'rimense' tenía la obligación de sumar de a tres si pretendía seguir con vida en el torneo, pero cayeron goleados en casa y peligra su clasificación a la siguiente fase.

Tras el pitazo final, Claudio Vivas atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa pero dejó una mala imagen. Es que el estratega argentino tuvo un fuerte altercado con un periodista y ello no pasó desapercibido por los panelistas de FOX Sports Radio Perú.

Los panelistas de FOX Sports Radio Perú calificaron como una "vergüenza" la conferencia de prensa de Claudio Vivas, quien de manera brusca increpó a un periodista por su pregunta.

"Hasta con soberbia, malcriado. ¿Qué pasa señor Vivas? Qué pasa. Cuando no amerita la situación, es el momento donde más necesitas calma, donde más necesitas transmitir tranquilidad. La gente de prensa no tiene la culpa de lo que pasó en la cancha".

"FUE UNA VERGÜENZA LA CONFERENCIA DE PRENSA DE CLAUDIO VIVAS"



Estas fueron las declaraciones que tuvo Vivas al ser consultado por el periodista por los cambios que realizó cuando estaban abajo en el marcador.

"Lo único que hice es cambiar a los jugadores de posición, nada más, evidentemente no sirven las explicaciones porque usted no entiende. Usted no entiende porque yo le acabo de explicar que Mendieta, número "10", jugando de la izquierda hacia el centro y usted me dice que el primer gol viene por culpa de eso".

