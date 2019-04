Hinchas de Sporting Cristal abandonaron a su equipo luego del 0-3 de Olimpia [VIDEO]

Sporting Cristal fue superado por el Rey de Copas de Paraguay en el Estadio Nacional. Ni el más pesimista imaginó caer 0-3, sobre todo porque el cuadro celeste es el líder invicto de la Liga 1 Movistar. Esta derrota los ha dejado al borde de la eliminación de la Copa Libertadores, pero "matemáticamente no estamos muertos", aseguraba Claudio Vivas.

Los fanáticos del campeón del fútbol peruano no soportaron la humillación y luego del tercer gol visitante por obra de Rodrigo Rojas en el minuto 79', no tuvieron peor idea que abandonar las tribunas del coloso limeño. De hecho, no se fueron todos, pero sí una cantidad importante, demostrando que el aliento en las buenas y en las malas no es para ellos.

"Que se vayan todos", se escuchaba en la barra popular Extremo Celeste, mientras que en la tribuna norte los hinchas hacían "oles" cuando Olimpia rotaba el balón, en clara muestra de rechazo a la actitud pasiva de los bajopontinos.

"“No tenemos ese instinto asesino que tiene Olimpia. El rival nos pasó por encima, nosotros no supimos resolver situaciones dentro del campo, no tuvimos grandes jugadas para inquietar el arco rival", declaró Carlos Lobatón al final del partido.