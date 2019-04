Alianza Lima homenajeará a Paolo Guerrero cuando venga con Inter de Porto Alegre

Alianza Lima sigue con vida en la Copa Libertadores. A pesar de haber caído por 3-0 en su visita a Chile ante Palestino, el cuadro blanquiazul confía en levantarse y empezar a sumar de a tres para soñar con una posible clasificación a los octavos de final del certamen. Uno de sus rivales es el Inter de Porto Alegre, club brasileño que ya está prácticamente clasificado a la siguiente etapa y que podrá contar con Paolo Guerrero, quien ya cumplió su sanción.

Paolo Guerrero es uno de los íconos que tiene Alianza Lima, pues se ha formado en el conjunto de La Victoria y a pesar de que no pudo debutar de manera oficial en primera división con los blanquiazules, los hinchas le tienen el cariño suficiente por el amor que ha mostrado el 'Depredador' a los colores de Alianza. Es por esa razón que Gustavo Zevallos, gerente del cuadro victoriano, ha dejado en claro que lo homenajearán cuando venga con el Inter a jugar por la Copa Libertadores.

"Paolo (Guerrero) es un ícono en Alianza. Tenerlo en Perú y enfrentando al club donde se formó sí tenemos pensado algo, merece el reconocimiento", fueron las palabras de Gustavo Zevallos en una entrevista que concedió a RPP. No caben dudas de que se espera algo especial por parte del equipo que lo vio a crecer. Paolo Guerrero está feliz de volver a jugar nuevamente y ante Alianza espera hacer un gran partido.

A pesar de los malos resultados que vienen acompañando a Alianza Lima en los últimos compromisos tanto a nivel local como internacional, Zevallos aseguró lo siguiente: "Acá hay tranquilidad más allá de los resultados que no son los mejores, es un equipo joven con jugadores y un técnico nuevo. No voy a negar que el ambiente no es el mejor, se ha perdido y se han empatado algunos partidos sobre la hora, eso incomoda, pero hay que trabajar, darle la vuelta a la página. Estar tranquilos".

DATO

Alianza Lima recibirá a Inter de Porto Alegre en la capital el 24 de abril a las 7:30 p.m..