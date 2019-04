Julio César Uribe dispara contra Claudio Vivas: “Acá no somos estúpidos” [VIDEO]

Sporting Cristal fue goleado en el Estadio Nacional la noche del jueves ante Olimpia de Paraguay por 3-0. Tras ello, el entrenador Claudio Vivas, dejó mucho que desear en su conferencia de prensa post partido con muy poca autocrítica.

Esto no gustó nada al panel de Fox Sports Radio Perú, quienes criticaron duramente el rendimiento de Sporting Cristal y de su entrenador, Claudio Vivas. Y uno de los más molestos con el técnico argentino, fue el histórico Julio César Uribe.

El ídolo de Sporting Cristal arremetió contra el estratega tras sus declaraciones poco convincentes en conferencia de prensa luego de la derrota celeste: “Voy a ser puntual en dos cosas para no calentarme, el primer gol lo recibe bien Santa Cruz que cabecea ante gente que está parada. En el Perú no somos tan estúpidos, hay gente que quiere hacer creer que no somos”.

Tras ello, Uribe continuó con su crítica afirmando no haber entendido lo dicho por Claudio Vivas: “Dice que ha visto 15 partidos de Olimpia y después dice sabía poco del rival. Yo eso no terminé de entenderlo. Cristal no presionó y flotó en el campo ante un equipo ordenado que lo desgastó”.