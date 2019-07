TAS ordenaría que se repita la final de este torneo continental de clubes

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) es conocido por sus decisiones radicales y en un nuevo caso que viene analizando, podría hacer que se juegue la final de un torneo de un torneo continental a nivel de clubes que se vio envuelta en un escándalo.

Recordemos que Boca Juniors acudió al TAS y reclamó que tras las agresiones que sufrió el bus donde se transportaban sus jugadores cerca del estadio de River Plate, debía ser proclamado campeón de la Copa Libertadores 2018, dejando sin efecto aquel partido jugado en el Santiago Bernabéu en el que el 'millonario' se impuso 3-1 y se quedó con el trofeo.

En este momento el juicio impuesto por el cuadro 'xeneize' sigue su curso, sin embargo, el TAS podría tomar una decisión que sería un precedente para el conflicto entre los dos gigantes del fútbol argentino.

En la última final de la Liga de Campeones de África, el Wydad Casablanca (Marruecos) igualó en casa 1-1 ante el Esperance de Túnez.

Para el partido de vuelta, el conjunto tunesino perdía 1-0 y el Wydad Casablanca lo igualó, sin embargo, el tanto fue anulado por fuera de juego. El juez principal no pudo revisar la jugada porque el VAR no funcionaba y finalmente no validó el gol.

Tras varios los airados reclamos, los jugadores del conjunto marroquí decidieron abandonar el terreno de juego y se decretó al Esperance como campeón de África; incluso hubo entrega de trofeos de medallas.

Sin embargo, los dirigentes del Wydad Casablanca acudieron al TAS y según fuentes cercanas al tribunal con sede en Lausana (Suiza), el cotejo será reprogramado en un campo neutral. Eso sí, todas son especulaciones, porque la decisión final se conocerá el 31 de julio.

EL DATO

Boca Juniors no solo reclama el título de la Copa Libertadores, también pide un resarcimiento económico por no participar en el Mundial de Clubes y la Recopa Sudamericana.