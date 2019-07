Paolo Guerrero enchufado para la Libertadores: “Seguí jugando y eso me hace sentir bien"

Sigue enchufado. Paolo Guerrero ya se encuentra concentrado para lo que será el cotejo por los octavos de final de la Copa Libertadores con el Internacional vs. Nacional el miércoles desde las 17:15 p.m. (hora peruana).

Por ello, el delantero de la Selección Peruana habló en conferencia de prensa y señaló que lo hecho con Perú en la última Copa América lo ayudó para seguir siendo importante con el Internacional.

"La Copa América me ayudó mucho. Necesitaba ritmo. Me siento feliz por no haber parado. Seguí jugando y eso me hace sentir bien", afirmó Paolo Guerrero quien terminó como goleador de la Copa América con tres goles.

Por otro lado, Paolo Guerrero dejó en claro que no se siente el mejor jugador de Internacional a pesar de su importante en la delantera: "No me considero el mejor atacante. Soy apenas uno más dentro del grupo. Eso es lo más importante. Espero ayudar con goles este año".

Lo guardaron para el miércoles

El entrenador de Internacional, Odair Hellmann, decidió no hacer jugar a Paolo Guerrero en el último encuentro por el Brasileirao ante Grêmio en el clásico gaúcho pensando en el partido por Copa Libertadores de este miércoles.

Sin embargo, el peruano no fue el único que se quedó en banca, ya que Nico López y Andrés D'Alessandro también se quedaron fuera del equipo titular priorizando el partido ante Nacional por los octavos de final de la Copa Libertadores.