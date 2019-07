San Lorenzo vs. Cerro Porteño EN VIVO por los octavos de final de la Copa Libertadores vía Fox Sports

San Lorenzo vs. Cerro Porteño EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan este miércoles por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se jugará en el Nuevo Gasómetro desde las 17:15 p.m. (hora peruana) vía Fox Sports 2.

Por el golpe. San Lorenzo, que presenta un equipo renovado y lleno de nuevos refuerzos, buscar arrancar con una victoria en este choque por Copa Libertadores. Además, cuenta con el regreso de Juan Antonio Pizzi, entrenador que fue campeón de este torneo en el 2014.

Por su parte Cerro Porteño, quien fue uno de los mejores equipos de la fase de grupos de la Copa Libertadores, buscará una victoria para poder cerrar de la mejor forma como local. Además, el cuadro paraguayo cuenta con la experiencia en el banco con la llega de Miguel Ángel Russo.

A pesar de su mal paso por Alianza Lima, el entrenador argentino se mostró optimista en la previa de este encuentro: "Empieza otra Copa Libertadores. No te puedes equivocar, hay equipos muy competitivos y fuertes. Pero todos tenemos chances, Cerro no la ganó nunca y sueña. De San Lorenzo no pude ver el funcionamiento, hay muchas cosas arriba de la mesa dando vuelta. Es difícil para todos".

Todo listo en Campamento Azulgrana ✅



Cerró Porteño activó en el complejo Casa Amarilla de @BocaJrsOficial en su última práctica antes del gran duelo por @Libertadores 👊🏆#LaVidaPorLosColores 🔵🔴 pic.twitter.com/FiD4BHCcOn — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) July 23, 2019

San Lorenzo vs. Cerro Porteño EN VIVO | Alineaciones probables

San Lorenzo: Sebastián Torrico - Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi y Bruno Pittón - Gerónimo Poblete y Lucas Menossi - Ezequiel Cerutti, Fernando Belluschi y Héctor Fértoli - Adam Bareiro.

Cerro Porteño: Juan Pablo Carrizo - Alberto Espínola, Marcos Cáceres, Fernando Amorebieta y Santiago Arzamendia - Óscar Ruiz, Juan Aguilar, Mathías Villasanti y Federico Carrizo - Joaquín Larrivey y Nelson Haedo Valdez.

¿A QUÉ HORA JUEGAN SAN LORENZO VS. CERRO PORTEÑO EN VIVO EN LA COPA LIBERTADORES 2019?

Perú: 5:15 p.m.

Estado Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washignton): 5:15 p.m.

Argentina: 7:15 p.m.

México: 5:15 p.m.

Ecuador: 5:15 p.m.

Colombia: 5:15 p.m.

España: 12:15 a.m. (día siguiente)

Bolivia: 6:15 p.m.

Venezuela: 6:15 p.m.

Chile: 7:15 p.m.

Uruguay: 7:15 p.m.

SAN LORENZO VS. CERRO PORTEÑO EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre San Lorenzo vs. Cerro Porteño EN VIVO, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.