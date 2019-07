Flamengo vs Emelec EN VIVO vía Fox Sports 2: por octavos de la Copa Libertadores 2019

Flamengo vs Emelec EN VIVO vía Fox Sports 2 | este miércoles a las 7:30 p.m. (hora peruana) por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2019. El encuentro se jugará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, también será transmitido por la señal de SporTV, DAZN Fanatiz USA y beIN SPORTS. Además, podrás seguir las incidencias en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El árbitro será el argentino Néstor Pitana. En tanto, Flamengo llega diezmado por perder a su máxima estrella, justamente en el partido de ida ante Emelec. Diego sufrió de una fractura en su tobillo izquierdo, dejando al Mengao sin el cerebro creativo que lideraba todas las acciones ofensivas. Sin la presencia del volante, todas las fichas recaen en el goleador Gabriel Barbosa, quien atraviesa por un gran momento individual.

HOJE TEM FLAMENGO! É dia de decisão na Conmebol Libertadores! O Mengão encara o Emelec, às 21h30, no Maracanã, e vai em busca da classificação para as quartas de final! Pra cima deles! #FLAxEME #ConteComigo #VamosVirarMengo pic.twitter.com/QSelpexVwT — Flamengo (@Flamengo) July 31, 2019

Jorge Jesús y sus dirigidos volvieron a celebrar un triunfo el último fin de semana, luego de tres encuentros. Luego de los empates ante Athlético Paranaense y Flamengo, además de la derrota ante en Ecuador ya mencionada, el último fin de semana se lavó la cara en el Brasileirao: revirtió y venció a Botafogo, con la presencia de Miguel Trauco. No obstante, el lateral sería suplente nuevamente.

Emelec tiene la balanza inclinada a favor para poder llegar los cuartos de final del certamen por la importante ventaja obtenida en el Estadio George Capwell de Ecuador. Las acciones tuvieron un desarrollo parejo, pero el ‘Bombillo’ fue mucho más efectivo y agresivo a la hora de llegar al área rival, notándose en el marcador final.

Wilmer Godoy (10’) y Romario Caicedo (79’) se encargaron de anotar para los dirigidos por Ismael Rescalvo. El entrenador español ha hecho de Emelec un equipo con buena posesión, además de sacar el máximo provecho de la velocidad de los atacantes con los que cuenta. Aparte de ello, la zona defensiva, con los centrales Marlon Mejía y Jordan Jaime, se ha mostrado muy sólida.

FLAMENGO vs EMELEC: POSIBLES ALINEACIONES EN LA COPA LIBERTADORES 2019

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Mari, Thuler, René; Arão, Cuéllar; Everton Ribeiro, Gerson, Bruno Henrique; Gabriel Barbosa. DT: Jorge Jesús.

Emelec: Dreer; Caicedo, Jaime, Mejía, Bagüí; Arroyo, Quiñonez; Guerrero, Queiroz, Cabezas; Angulo. DT: Ismael Rescalvo.

A qué hora juegan Flamengo vs Emelec EN VIVO por FOX Sports, SporTV y DAZN

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 2.30 a.m. (jueves 25 de julio)

España (Islas Canarias): 1.30 p.m. (jueves 25 de julio)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 9.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 2.30 a.m. (jueves 1 de agosto)

Francia: 2.30 a.m. (jueves 1 de agosto)

Alemania: 2.30 a.m. (jueves 1 de agosto)

Portugal: 2.30 a.m. (jueves 1 de agosto)

Holanda: 2.30 a.m. (jueves 1 de agosto)

Inglaterra: 1.30 a.m. (jueves 1 de agosto)

Qué canal transmite Flamengo vs Emelec por FOX Sports Premium, SporTV y DAZN

Argentina: Fox Sports Cono Sur 2, FOX Play Sur

Bolivia: Fox Sports Cono Sur 2

Brasil: SporTV

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español

Chile: FOX Play Sur 2, Fox Sports Cono Sur, Fox Sports 1 Chile

Colombia: Fox Sports Cono Sur 2, FOX Play Sur, Fox Sports Colombia

Ecuador: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur 2

Internacional: Bet365, Facebook Live

Italy: DAZN

Paraguay: Fox Sports Cono Sur

Perú: Fox Sports Peru, Fox Sports Cono Sur 2, FOX Play Sur

Portugal: Sport TV3

España: DAZN Spain

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español

Uruguay: Fox Sports Uruguay, FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur 2

Flamengo vs Emelec EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Flamengo vs Emelec, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.