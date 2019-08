Libertad vs Gremio EN VIVO vía Fox Sports: por los octavos de la Copa Libertadores 2019

Libertad vs Gremio EN VIVO vía Fox Sports | este jueves 1 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana) por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2019. El encuentro se jugará en el Estadio Dr. Nicolás Leoz, además de ser transmitido por la señal de SporTV, DAZN Fanatiz USA y beIN SPORTS. Además, podrás seguir las incidencias en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El peruano Víctor Hugo Carrillo se encargará de dirigir las acciones. Libertad de Paraguay tiene la gran necesidad de remontar el 2-0 sufrido en la ida, un resultado que causó mucho dolor, pues los goles llegaron sobre el final del encuentro, en acciones de balón parado que pudieron ser cuidadas de mejor manera. A ello se agrega que estuvieron con un hombre más casi todo el segundo tiempo.

Óscar Cardozo es el gran referente en el ataque, aunque los hinchas del ‘Gumarelo’ tendrían que volver a verlo en la banca de suplentes. En tanto, el joven Iván Franco tendrá que ser desequilibrante en la creación, mientras que en la delantera: Antonio Bareiro y Edgar Benítez deben marcar la diferencia, tal como lo han hecho hasta ahora en el torneo local. Es complicado, pero no imposible.

En la vereda del frente, Gremio llega en gran momento, con una racha de 9 partidos sin conocer la derrota. De esos juegos, 6 fueron victorias y los 3 restantes empates, el último válido por el Brasileirao. La visita ante CSA, con algunas variantes, terminó con un 0-0 que los deja relegados en la casilla N° 11 del torneo local, aunque obviamente ganar la Libertadores es un deseo máximo.

La presencia de Everton será fundamental en busca de un gol, llegando motivado por su anotación en el primer juego de la llave, además de ser la gran estrella de la última Copa América con la Selección de Brasil. No obstante, también necesitan de respaldo en defensa y el expulsado Pedro Geromel será reemplazado por David Braz. Gremio quiere volver a levantar el trofeo, como en 2017.

O Tricolor treinou em clima de decisão para duelo diante do Libertad! Último trabalho foi no campo da Conmebol em Asunción. Veja os detalhes da tarde de atividades em: https://t.co/i6ZKBmAJvl#VamosTricolor #PuroSentimento ⚽️💪🇪🇪



📸 @lucasuebel | Grêmio FBPA pic.twitter.com/NUwI4k37E8 — Grêmio FBPA (@Gremio) July 31, 2019

LIBERTAD vs GREMIO: POSIBLES ALINEACIONES EN LA COPA LIBERTADORES 2019

XI Libertad: Martín Silva; Iván Piris, Paulo Da Silva, Luis Cardozo, Matías Espinoza; Alexander Mejía, Cristian Riveros, Iván Franco, Alfio Oviedo; Antonio Bareiro y Edgar Benítez (Óscar Cardozo). DT: José Chamot

XI Gremio: Paulo Víctor; Leonardo, David Braz, Wálter Kannemann, Bruno Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Álisson, Jean Pyerre; Éverton y André. DT: Renato Gaúcho

Libertad vs Gremio EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

