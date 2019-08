Gremio vs Palmeiras EN VIVO vía Fox Sports por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019

Gremio vs Palmeiras EN VIVO vía Fox Sports | este martes 20 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana) por cuartos de final de la Copa Libertadores 2019. El encuentro se jugará en el Arena do Grêmio y también será transmitido por la señal de DAZN, beIN Sports, Sport TV y Fanatiz USA. De la misma forma, podrás seguir todas las incidencias, con videos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El árbitro del encuentro será el argentino Patricio Loustau. El Gremio de Porto Alegre está llega mal a nivel local, pues no levantan cabeza en el Brasileirao. El equipo dirigido por Renato Gaúcho cosecha un total de 5 partidos consecutivos sin saber ganar, aunque tampoco ha perdido demasiados: empató 4 y cayó en una ocasión. Aunque, todo lo opuesto sucede en la Libertadores 2019.

Com portões fechados à imprensa, os atletas realizaram, nesta tarde, o último treinamento visando à primeira partida das quartas de final da #Libertadores, contra o Palmeiras. Leia mais em: https://t.co/gcNw9Vqh4f



📸: Lucas Uebel / Grêmio FBPA pic.twitter.com/FXYUF6VvFE — Grêmio FBPA (@Gremio) August 19, 2019

Hasta ahora, el ‘Tricolor’ suma 5 victorias consecutivas en el torneo internacional, superando sin problemas en los cuartos de final a Libertad: 2-0 en casa y 3-0 de visita. Everton es la máxima figura del Gremio, que se mantuvo en el plantel luego de la gran Copa América que disputó, y hasta ahora lleva 3 goles y una asistencia en el certamen. Junto a Luan, buscarán la ventaja de local.

En cuanto al Palmeiras, han extendido un total de 6 partidos sin perder (5 empates y una victoria), aunque dejando muchas dudas en cuanto a lo futbolístico. El ‘Verdao’ se caracteriza por la agresividad a la hora de la marca y de igual forma también destacan con su poderío ofensivo. El goleador en la Libertadores es Gustavo Scarpa, pero una lesión ponía en duda su presencia.

No obstante, su recuperación parece concretarse a tiempo para ser titular. Aunque no será el único hombre peligroso para la defensa de Gremio, ya que el hábil Dudu (2 goles y 3 asistencias) también llega con la puntería fina. El entrenador Luiz Felipe Scolari ​afina detalles en su oncena inicial y, como en cuartos de final ante Godoy Cruz (2-2), el plan es sacar un buen resultado fuera de casa.

Com treino em Porto Alegre, encerramos a preparação para a decisão de amanhã! 🐷✅#AvantiPalestra #AlmaECoração pic.twitter.com/Wfe0h219rt — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 19, 2019

Curiosamente, el último fin de semana se presenció un Gremio vs Palmeiras en el Brasileirao, con los condimentos parecidos por la condición local del tricolor. El encuentro inició a favor de la visita, con tanto de Dudu, pero David Braz empató a poco del final. ¿Y en los duelos anteriores? El Verdao ha mostrado una superioridad, ganando 4 juegos previos sin problemas. ¿Seguirá el mismo camino?

Gremio vs Palmeiras: Posibles alineaciones por la Copa Libertadores

XI Gremio: Víctor; Leo Gomez, Braz, Kannemann, Cortez; De Souza, Maicom; Luan, Jean, Everton y André.

XI Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique; Gustavo Scarpa; William, Dudu; Luiz Adriano.

¿Dónde ver el Gremio vs Palmeiras por la Copa Libertadores?

A qué hora juegan Gremio vs Palmeiras EN VIVO por Fox Sports

Gremio vs Palmeiras EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Gremio vs Palmeiras, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.