Palmeiras vs Gremio EN VIVO por el partido de vuelta en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019

Palmeiras vs Gremio EN VIVO se medirán este martes 27 de agosto por el partido de vuelta en los cuartos de final de la Copa Libertadores, cotejo que se desarrollará en el Estadio Municipal Paulo Machado de Carvalho, Sao Paulo, y que se transmitirá a las 7:30 p. m. (hora peruana) vía Fox Sports.

El equipo de Luis Felipe Scolari llega con una ligera ventaja para cerrar la llave ante su gente, sin embargo, sufrirá la sensible baja de Felipe Melo, quien fue expulsado (por doble amonestación) en el partido de ida. Aunque esto sería principalmente un alivio para el estratega.

Sucede que el experimentado volante interno es una verdadera bomba de tiempo. El ex futbolista de la Juventus, Racing de Santander, Malloarca, Galatasaray e Inter de Milán, siempre juega al límite y ello perjudica el accionar de sus compañeros.

Hoje tem Palmeiras no meu, no seu, no nosso… Porcoembu! Qual é a sua melhor lembrança no estádio municipal? 🏟🐷



📷 michel_fernandes94#InstaPorco pic.twitter.com/OMpIIkZerI