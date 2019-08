Inter de Porto Alegre: Espectacular entrenamiento a puertas abiertas previo a partido con Flamengo [VIDEO]

El Inter de Porto Alegre alista todas sus armas para el partido decisivo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019. El ‘Colorado’ cayó 2-0 en su visita a Flamengo la semana pasada, por lo que el camino para meterse a las semifinales y soñar con el título es complicado, aunque contarán no solo con sus gran plantel, sino también con todos sus hinchas.

La noche de este miércoles 28 de agosto, el Estadio Beira-Rio promete ser una gran fiesta y el buen ambiente se vive desde ahora. La directiva del Internacional tuvo a bien realizar un entrenamiento a puertas abiertas, con la finalidad de incentivar a los jugadores en busca de la histórica remontada en el competitivo torneo. Los hinchas no dudaron en respaldar ello.

Buscando classificação para as semifinais, Inter enfrenta o Flamengo no Gigante 👉 https://t.co/Ohg24miOL0 #VamoInter pic.twitter.com/LSwGlqF7rq

En horas de la tarde, miles de fanáticos del Inter de Porto Alegre se acercaron al imponente recinto deportivo, con muchas pancartas alusivas y con energías para elevar su voz de apoyo. Los cánticos no tardaron en sentirse desde que iban llegando a las cercanías, también con bengalas. El momento era espectacular y fue compartido a través de las redes sociales.

Jogadores agradecem pelo apoio recebido no último treino antes da decisão pela @LibertadoresBR ! Agora é contagem regressiva até a noite desta quarta! #VamoInter #AcreditarAtéOFinal pic.twitter.com/PpHabdhXdm

La publicación hecha en Twitter, con videos desde distintos ángulos, tuvo mucha interacción por parte de los hinchas que no pudieron hacerse presente en el denominado banderazo, aunque seguramente harán fuerza para superar a Flamengo. La alegría en las tribunas también se trasladó al terreno de juego, donde los jugadores venían realizando sus trabajos de turno.

Andrés D'Alessandro, Nico López, Víctor Cuesta, Paolo Guerrero, Rafael Sóbis y demás estrellas empezaron a mostrar sus habilidades durante el corto juego de práctica que se desarrolló. El buen ánimo también era notorio entre los jugadores del Inter de Porto Alegre, que ahora deben concentrar para superar esta nueva prueba, ante un rival al que ya conocen bien.

Vibra o Brasil inteiro com o Clube do Povo do Rio Grande Sul!🇦🇹 pic.twitter.com/IjBT7JXkXC