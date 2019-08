Boca Juniors vs LDU Quito EN VIVO vía Fox Sports: por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Boca Juniors vs LDU Quito EN VIVO vía Fox Sports | este miércoles 28 de marzo desde las 5:15 p.m. (hora peruana) por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019. El encuentro se jugará en La Bombonera, mientras que también será transmitido por Facebook Live, beIN Sports y SporTV. Podrás seguir todas las incidencias, con videos, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El brasileño Wilton Sampaio será el encargado de arbitrar el encuentro. La ventaja que ha tomado Boca Juniors le permite jugar con mayor tranquilidad en casa, en compañía de todos sus hinchas, aunque tendrán que buscar disipar algunas dudas en cuanto al rendimiento colectivo. El profesor Gustavo Alfaro tiene muchos refuerzos, pero sigue afinando todo para un correcto funcionamiento.

La ida que se jugó en Ecuador tuvo como gran protagonista a Ramón Wanchope Ábila, no solo por el gol que anotó y que inició el camino a la goleada, sino también por su eficiente combinación en las acciones colectivas. Nuevamente Alexis Mac Allister brilló en la mitad de la cancha, mientras que Nicolás Capaldo ha sorprendido gratamente. ¿Daniele De Rossi seguirá en el banquillo?

Todo indica que el aguerrido mediocampista italiano seguirá a la espera de su oportunidad, mientras que Eduardo Salvio, otro refuerzo venido desde Europa, será titular. El último fin de semana, Boca Juniors venció por la mínima diferencia a Banfield, con gol de Franco Soldano, que debutó de gran forma. El delantero tampoco será de la partida, pero ya muestra que tiene mucho por dar.

Mientras que el panorama es complicado para LDU de Quito, que no podrá contar con Kevin Minda y Jefferson Orejuela, ambos expulsados en la ida de esta llave. El experimentado Antonio Valencia será el líder del equipo, demostrando que otorga un toque distinto al colectivo. La última fecha liguera tuvo un triunfo de los ‘albos’ por 2-0 sobre Técnico Universitario. Llegarán motivados.

Postales del #EntrenamientoLDU de esta tarde en Buenos Aires. ¡Gracias amigos de @Independiente por su gran hospitalidad y permitirnos entrenar en el hermoso Estadio Libertadores de América!

¡Mañana se viene el #BJRvsLDU por #ConmebolLibertadores! pic.twitter.com/FTGryMHq96 — LDU Oficial (@LDU_Oficial) August 27, 2019

Boca Juniors vs LDU Quito EN VIVO: Posibles alineaciones por la Copa Libertadores

XI Boca Juniors: Esteban Andrada; Marcelo Weigandt, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Nicolás Capaldo, Alexis Mac Allister; Carlos Tévez y Ramón Ábila.

XI LDU Quito: Adrián Gabbarini; Antonio Valencia, Franklin Guerra, Carlos Rodríguez, Christian Cruz, Edison Vega o José Cazares, Jordy Alcivar; Jhojan Julio, José Ayoví, Anderson Julio y Rodrigo Aguirre.

¿Dónde ver el Boca Juniors vs LDU Quito por la Copa Libertadores?

Argentina: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Bolivia: Fox Sports Cono Sur

Brasil: FOX Sports 1 Brasil

Canadá : beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada

Chile: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Colombia: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Ecuador: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Alemania: DAZN, Sport1 +, sportdigital

Internacional: Facebook Live, Bet365

Países Bajos: Fox Sports Go, Fox Sports 4

Paraguay: Fox Sports Cono Sur

Perú: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Portugal: Sport TV1

España: DAZN Spain

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

Uruguay: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

A qué hora juegan Boca Juniors vs LDU Quito por Fox Sports

Perú: 5.15 p.m.

México (Centro): 5.15 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 3.15 p.m.

México (Noroeste): 2.15 p.m.

Ecuador: 5.15 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 8.15 p.m.

Estados Unidos (Texas): 4.15 p.m.

Estados Unidos (Miami): 5.15 p.m.

Colombia: 5.15 p.m.

Argentina: 7.15 p.m.

España: 12.15 a.m. (jueves 29)

España (Islas Canarias): 11.15 p.m.

Uruguay: 7.15 p.m.

Paraguay: 7.15 p.m.

Chile: 6.15 p.m.

Brasil: 7.15 p.m.

Bolivia: 6.15 p.m.

Venezuela: 6.15 p.m.

Canadá: 5.15 p.m.

Costa Rica: 4.15 p.m.

Guatemala: 4.15 p.m.

Honduras: 4.15 p.m.

El Salvador: 4.15 p.m.

Puerto Rico: 6.15 p.m.

República Dominicana: 6.15 p.m.

Panamá: 5.15 p.m.

Italia: 12.15 a.m. (jueves 29 de agosto)

Francia: 12.15 a.m. (jueves 29 de agosto)

Alemania: 12.15 a.m. (jueves 29 de agosto)

Portugal: 12.15 a.m. (jueves 29 de agosto)

Holanda: 12.15 a.m. (jueves 29 de agosto)

Inglaterra: 11.15 p.m.

Boca Juniors vs LDU Quito EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Boca Juniors vs LDU Quito, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.