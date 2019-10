River Plate vs Boca Juniors EN VIVO vía Fox Sports: alineaciones y horarios del Superclásico semifinal de Libertadores

River Plate vs Boca Juniors EN VIVO vía Fox Sports | este martes 1 de octubre desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en semifinal ida de la Copa Libertadores 2019. El encuentro se jugará en el Estadio Monumental de Buenos Aires y también será transmitido por beIN Sports, Sport TV DAZN y Fox Play. De la misma forma, sigue todas las incidencias, con videos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El árbitro del encuentro será el brasileño Raphael Claus. El destino ha querido que la final vivida la temporada pasada se repita, aunque esta vez en una etapa menos. Un River Plate vs Boca Juniors vuelve detener a la afición deportiva en todo Sudamérica, pues la notoriedad de este Superclásico crece con el pasar de los días, en especial por el gran momento por el que atraviesan.

🏠❤ Últimos detalles en casa: estamos listos para recibir otra noche de #Libertadores #JuntosSomosMasGrandes

River Plate es el vigente campeón del certamen y de la mano de Marcelo Gallardo han sostenido un gran nivel internacional, pero no se duermen en sus laureles y el hambre de gloria todavía no ha saciado. Si bien no han reflejado esas actuaciones en la Superliga Argentina, en la Libertadores la cara es otra. Ignacio ‘Nacho’ Fernández y Exequiel Palacios llegan en brillante nivel.

En cuanto a Boca Juniors, si bien no ha encandilado con su juego en lo que va de la temporada, la gran categoría a nivel individual que tiene el plantel ha ido prevaleciendo. Los dirigidos por Gustavo Alfaro encadenan 8 partidos consecutivos sin perder, aunque en los últimos 5, tres fueron empates. A pesar de contar con importantes jugadores en el ataque, celebrar goles es difícil para el xeneize.

La zona defensiva ha sido la más destacada en el equipo argentino, teniendo en el portero Esteban Andrada a una muralla impenetrable, aunque el último fin de semana perdió su invicto a manos de Newell’s. El empate 1-1 no resta la confianza en sacar un buen resultado en la visita a River Plate. Los millonarios llegan con más confianza tras la victoria 2-0 sobre Gimnasia La Plata.

River Plate vs Boca Juniors: Posibles alineaciones EN VIVO por Copa Libertadores

XI River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco, Ignacio Fernandez, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás De la Cruz, Matías Suárez y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.

XI Boca Juniors: Esteban Andrada, Marcelo Weigandt, Lisando López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas, Iván Marcone, Nicolás Capaldo, Alexis Mac Allister, Sebastián Villa; Mauro Zárate y Ramón Ábila. DT: Gustavo Alfaro.

¿Quién es el árbitro del River Plate vs Boca Juniors en semifinal de la Copa Libertadores?

El árbitro será Raphael Claus, de 40 años actualmente. El juez tiene amplia experiencia en torneos Conmebol, pero no ha tenido antecedentes en partidos con Boca Juniors. A River Plate lo dirigió por últimas en la Libertadores 2017, en la derrota en casa ante Independiente de Medellín (1-2).

River Plate vs Boca Juniors: Final Libertadores 2018 en Madrid

La temporada pasada, el Superclásico de la final de la Copa Libertadores no logró jugarse en el Estadio Monumental por problemas con la hinchada, siendo trasladada al Estadio Santiago Bernabéu. Los goles de Lucas Pratto, Juanfer Quintero y Pity Martínez hicieron que River Plate levante el trofeo. Darío Benedetto había adelantado a Boca Juniors, pero en juego fueron menos.

River Plate vs Boca Juniors: ¿Cómo terminó el último Superclásico?

La última vez que un River Plate vs Boca Juniors se vivió fue exactamente hace un mes, pero el duelo no cubrió expectativas: terminó 0-0. La última vez que jugaron en el Monumental también fue por la Copa Libertadores, pero en el 2015. Fue por octavos de final y, también dirigidos por Marcelo Gallardo, la franja se impuso por la mínima diferencia, con tanto de penal de Carlos Sánchez.

Pronósticos del River Plate vs Boca Juniors EN VIVO por la Copa Libertadores

River Plate Empate Boca Juniors Betsson 2.04 3.15 3.80 Inkabet 2.05 3.20 4.00 Sportimba 2.03 3.23 3.88 Bet365 2.05 3.20 3.80 betfair 1.95 3.10 4.20

A qué hora juegan River Plate vs Boca Juniors EN VIVO por Fox Sports en la Copa Libertadores

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 7.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 2.30 a.m. (miércoles 2 de octubre)

España (Islas Canarias): 1.30 p.m. (miércoles 2 de octubre)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 9.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 2.30 a.m. (miércoles 2 de octubre)

Francia: 2.30 a.m. (miércoles 2 de octubre)

Alemania: 2.30 a.m. (miércoles 2 de octubre)

Portugal: 2.30 a.m. (miércoles 2 de octubre)

Holanda: 2.30 a.m. (miércoles 2 de octubre)

Inglaterra: 1.30 a.m. (miércoles 2 de octubre)

¿En qué canales juega River Plate vs Boca Juniors por la Copa Libertadores EN VIVO?

Argentina: FOX Play Sur

Brasil: SporTV

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada

Chile: FOX Play Sur

Colombia: FOX Play Sur

Ecuador: FOX Play Sur

Alemania: Sport1 +, DAZN, sportdigital

Internacional: Facebook Live, Bet365

Italia: DAZN

Países Bajos: Fox Sports 4, Fox Sports Go

Perú: FOX Play Sur

Portugal: Sport TV LIVE, Sport TV1

España: DAZN Spain

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS

Uruguay: FOX Play Sur

River Plate vs Boca Juniors EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre River Plate vs Boca Juniors, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.